快訊／12天4次異常告警！柯文哲更換電子腳環　無言大嘆一口氣

記者黃宥寧／台北報導

民眾黨前主席柯文哲8日以7,000萬元交保並配戴電子腳環接受監控，疑因收訊不良頻遭凌晨「Morning call」引發妻陳佩琪抱怨。北院今（23）日通知廠商更換，柯於下午返北院換裝，僅30分鐘完成。步出法院時，支持者高喊加油並爭相握手，現場一度宛如小型造勢。

▲柯文哲下午返北院重新佩戴電子腳環30分鐘搞定。（圖／記者黃宥寧攝）

今上午北院審理政治獻金案，傳喚前木可公司負責人李文娟出庭。審判長庭後諭知，待證人作證結束後，將請廠商進入法庭協助檢查，並於下午3點更換柯文哲的電子腳環，以排除訊號或硬體異常問題。柯文哲於下午2時57分步入法院，約30分鐘後重新佩戴新設備走出。面對媒體追問「新的電子腳環是否有差別」，柯僅大聲嘆了口氣，不再多言，態度顯得相當低調。

▲柯文哲返北院讓監控設備廠商解決腳環異常問題，僅花30分鐘完成更替。（圖／記者黃宥寧攝）

值得注意的是，柯文哲走出法院時，不少支持者早已守候在外，高喊「加油！」、「主席挺住！」，有人伸手想和柯握手。柯也展現親民一面，笑著一個一個握手致意，甚至有人激動拉著他的手不放。最後，柯在簇擁下坐上轎車離去，全場氣氛熱烈，彷彿變成一場臨時的「小造勢」。

陳佩琪日前在臉書發文指出，監控中心清晨頻繁來電查行蹤，先前是凌晨3、4、5點，9月22日更改為6點，「可能是想湊個整數吧」。她無奈表示，以他們的年紀，清晨一旦被叫醒就難以再入睡，加上平時不敢緊閉門窗吹冷氣，室內還加裝強波器，卻仍在睡覺時出現收訊不良，「我們也不知要如何改善，再這樣下去先生身體真的會承受不了」。

對此，台灣高檢署澄清，柯文哲的電子腳環在12天內共觸發4次異常告警，監控中心均依標準作業程序處理，全台目前近百名被告接受監控，每日約有10餘件異常案例，並非針對特定個人。若確認為訊號問題，廠商已受囑改善外部訊號強度，必要時亦將依承辦法官指示進一步調整。