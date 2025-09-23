　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／12天4次異常告警！柯文哲更換電子腳環　無言大嘆一口氣

記者黃宥寧／台北報導

民眾黨前主席柯文哲8日以7,000萬元交保並配戴電子腳環接受監控，疑因收訊不良頻遭凌晨「Morning call」引發妻陳佩琪抱怨。北院今（23）日通知廠商更換，柯於下午返北院換裝，僅30分鐘完成。步出法院時，支持者高喊加油並爭相握手，現場一度宛如小型造勢。

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲柯文哲下午返北院重新佩戴電子腳環30分鐘搞定。（圖／記者黃宥寧攝）

今上午北院審理政治獻金案，傳喚前木可公司負責人李文娟出庭。審判長庭後諭知，待證人作證結束後，將請廠商進入法庭協助檢查，並於下午3點更換柯文哲的電子腳環，以排除訊號或硬體異常問題。柯文哲於下午2時57分步入法院，約30分鐘後重新佩戴新設備走出。面對媒體追問「新的電子腳環是否有差別」，柯僅大聲嘆了口氣，不再多言，態度顯得相當低調。

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲柯文哲返北院讓監控設備廠商解決腳環異常問題，僅花30分鐘完成更替。（圖／記者黃宥寧攝）

值得注意的是，柯文哲走出法院時，不少支持者早已守候在外，高喊「加油！」、「主席挺住！」，有人伸手想和柯握手。柯也展現親民一面，笑著一個一個握手致意，甚至有人激動拉著他的手不放。最後，柯在簇擁下坐上轎車離去，全場氣氛熱烈，彷彿變成一場臨時的「小造勢」。

陳佩琪日前在臉書發文指出，監控中心清晨頻繁來電查行蹤，先前是凌晨3、4、5點，9月22日更改為6點，「可能是想湊個整數吧」。她無奈表示，以他們的年紀，清晨一旦被叫醒就難以再入睡，加上平時不敢緊閉門窗吹冷氣，室內還加裝強波器，卻仍在睡覺時出現收訊不良，「我們也不知要如何改善，再這樣下去先生身體真的會承受不了」。

對此，台灣高檢署澄清，柯文哲的電子腳環在12天內共觸發4次異常告警，監控中心均依標準作業程序處理，全台目前近百名被告接受監控，每日約有10餘件異常案例，並非針對特定個人。若確認為訊號問題，廠商已受囑改善外部訊號強度，必要時亦將依承辦法官指示進一步調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／台南公寓凌晨大火！10住戶急逃生　5樓儲藏室燒毀

台藝大「小三教授」搶遺產！　名畫家元配罵骯髒爆衝突

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里「只開42」！國道警方生氣了：代替月亮懲罰你

成功嶺18歲新兵最後1發子彈擊臉！「8公分大洞」血肉模糊畫面曝

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

和潤企業爆炒股「不法獲利近千萬」　蘇家兄弟移送北檢

李文娟泣訴「檢察官很兇」　北檢斥非事實：律師全程在場

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／台南公寓凌晨大火！10住戶急逃生　5樓儲藏室燒毀

台藝大「小三教授」搶遺產！　名畫家元配罵骯髒爆衝突

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里「只開42」！國道警方生氣了：代替月亮懲罰你

成功嶺18歲新兵最後1發子彈擊臉！「8公分大洞」血肉模糊畫面曝

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

和潤企業爆炒股「不法獲利近千萬」　蘇家兄弟移送北檢

李文娟泣訴「檢察官很兇」　北檢斥非事實：律師全程在場

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

周年慶優惠開搶！Klook全球樂園買1送1　台灣虎航全航線最低111元

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

佐佐木朗希飆161.9公里！羅伯斯曝25日重返大聯盟角色安排

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

【溪橋全斷】花蓮堰塞湖壩頂溢流　沖斷溪橋空拍畫面曝

社會熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

獨／新兵入伍前接手家族事業　中彈震驚小鎮

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里只開42！國道警：代替月亮懲罰你

「街道消失如海」光復鄉最新空拍曝光

涉炒作和潤股價獲利近千萬　蘇家兄弟移送北檢

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

獨／起底淫邪清潔工！曾挾持正妹「欣賞」驚恐表情

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失　輸血2萬c.c.搶命

北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

成功嶺新兵靶場爆頭　高大成：99%是膛炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面