犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

▲士林犯保分會辦快閃市集，法務部保護司洪信旭司長（中）、林秀敏副司長（右）親自到場支持。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會士林分會今（23日）於士林地檢署舊大樓舉辦第3次「好馨情快閃市集」，馨生商家端出自製美食，吸引民眾與院檢同仁熱情搶購。法務部保護司洪信旭司長、林秀敏副司長及高檢署侯千姬主任檢察官亦親臨支持，逐攤關心並購買產品，展現對被害人家庭的溫暖陪伴。

市集自2024年6月起開辦，旨在協助犯罪被害人或其家屬（馨生人）透過販售自營商品，增加品牌曝光並獲得穩定收入，幫助他們早日走出陰霾、重建生活。本次活動更邀集更生保護會士林分會與士林榮譽觀護人協進會共襄盛舉，展現柔性司法的合作精神。

▲法務部保護司洪信旭司長、林秀敏副司長及高檢署侯千姬主任檢察官在林志銜主委邀請下親臨支持 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動現場，法務部保護司洪信旭司長、林秀敏副司長及高檢署侯千姬主任檢察官在林志銜主委邀請下親臨支持，由士林地檢署張云綺檢察長親自陪同逐攤介紹，並購買多項產品，用實際行動鼓勵商家。洪司長看到絡繹不絕的人潮，直呼驚喜與欣慰，並期盼馨生人能勇敢堅持，早日實現目標。

犯保士林分會強調，馨生人走過創傷的過程需要勇氣與社會支持，協會將持續秉持「解決困境、撫平傷痛、重建生活」宗旨，專業且溫暖地陪伴受害家庭，確保權益獲得保障，讓他們感受到社會的愛與力量。