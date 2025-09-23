柴油車檢測站爆放水！3檢測員為「減少民怨」觸法　檢給緩起訴

▲北市環保局委託的柴油車排煙檢測站，3名檢測員讓原本不合格的柴油車搖身變成「合格車」，檢察官偵結予緩起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市環保局委託的柴油車排煙檢測站爆出造假！3名檢測人員明知規定必須連續3次取值，卻暗中啟用檢測軟體的「智慧取值」功能，挑選合格數據製造「過關報告」。士林地檢署偵結，認定三人違反《刑法》公務員登載不實罪，但考量動機是為降低民怨、並非謀利，加上均無前科且態度悔悟，給予緩起訴處分。

檢方調查，林姓男子自2001年起擔任內湖柴油車排煙檢測站站長，負責檢測結果審核與簽署；廖姓男子則於2017年至2019年間駐站，負責檢測表簽核；何姓男子自2006年起擔任檢驗員，負責現場操作踩油門測試。

依環保署公告，柴油車黑煙檢測須採「無負載急加速法」，必須連續三次取值，且測值差距不得超過0.25m-1，再取平均數作為最終結果。然而，檢測軟體設計公司另設有「智慧取值」功能，一旦啟動即可跳過連續取樣限制，只挑選看似合格的數據。

2019年11月至12月間，三人多次在檢測時使用「智慧取值」，由何姓檢驗員重複踩油門，直到出現合格數據，再由林、廖2人簽名確認。這些報告隨後上傳至環境部系統，並交付環保局及車主，導致官方公文書登載不實。

檢方認為，3人的行為確已構成《刑法》第213條「公務員登載不實」及第216條「行使登載不實文書」罪，不過犯案背景與當時檢測方式需多次急踩油門、車輛常因此受損有關，3人是為減少車主抗議、避免引發民怨而鋌而走險；考量被告均無前科、素行尚佳，且犯後坦承犯行、態度悔悟，歷經此案已有警惕效果，遂依刑訴法裁定緩起訴1年。

緩起訴處分確定之日起6個月內，林姓站長、廖姓簽核人員、何姓檢驗員須繳交處分金各15000、10000元，若在緩起訴期間內再犯或未履行義務，緩起訴將被撤銷。