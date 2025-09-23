1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

▲北市大安分局日前逮獲菲籍女子性交易，但女子護照上的性別欄卻赫見「M」字樣，其還是個在IG上擁有1.7萬名粉絲的小網紅。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市政府警察局萬華分局今年9月3日持台北地院核發之搜索票，前往漢口街二段一處大樓內查緝色情場所，當場逮獲9名正在進行性交易的男性與13名外籍性工作者。不過後續清查卻發現，其中一名被逮的菲律賓籍「女子」，其護照的性別欄位上竟赫然印著「M」，明顯為男兒身，然而類似事件早有前例。

北市大安分局敦化南路派出所8月13日於忠孝東路四段一處商業大樓執行勤務時，當場逮獲男子正在從事性交易行為，並查扣現金5千元，不過警方盤查後，卻發現眼前身材高挑纖細的女子，其護照性別欄上赫然印著「性別男」，讓嫖客當場破防崩潰。

▲警方破門時，當場在S男身上查獲性交易所得5千元。

據了解，26歲的菲律賓籍S男，過去曾以多次以「來台觀光」名義入境，但實際上卻鎖定大安區等酒店、夜店人潮眾多地區，在附近旅館下榻後，於人潮聚集地區搭訕男客，而S男取得對方聯絡方式後，也不急著展開生意，等到雙方聊天逐漸漸入軌道後，才循循善誘的詢問對方「是否有意願」，同時開價1小時5千元的價格。

男客得知後也爽快答應，不過S男入住飯店期間多次帶回不同男伴的行為早已引起飯店前台員工注意，眼見S男再次帶著男客進入房間後，當即報警處理。警方獲報到場後，雙方早已完事，起先男子還拒絕承認有進行性交易行為，堅決否認並強調雙方只是朋友關係，不過當警方盤查兩人身分後，意外發現S男的護照性別欄上印著「M」字樣，詢問S男狀況時，一旁的男客因此意外得知殘酷真相，驚覺眼前漂亮纖細的女子根本就是「男兒身」，讓他當場崩潰，瞬間承認雙方先前確實在進行性交易行為，而男客被帶回派出所後，更是震驚到久久無法釋懷。

▲被逮的男客儘管第一時間不承認有性交易行為，但隨後在警方告知下得知眼前的美女是「男兒身」後，當場崩潰。

而來台賣淫被捕的26歲S男，還是個小有名氣的小網紅，在IG上擁有1.7萬名粉絲，更常在IG上PO出自己穿著比基尼的辣照，平日均以女性裝扮示人，經過隆胸與變性手術後，就連聲線也難以認出眼前的美女實際性別為男生。全案後續也依照《社會秩序維護法》80條對2人分別裁處2000元罰鍰，同時S男也因違反入境簽證申請規定，被移送移民署台北專勤隊後解送出境，事後S男緊急將自己的IG帳號關閉。

對此，大安分局提醒，性交易不僅觸法，也可能危害安全與健康，將持續加強查察旅宿業及相關場所，維護社會善良風俗與公共秩序。

延伸閱讀

▸ 「男」以察覺1／西門鬧區樓鳳查緝驚見性別「M」 老司機指路：阿公店也有

▸ 緊握不放1／孫其君夜巡東張西望 牽手阿姨獲得滿滿正能量

▸ 原始連結