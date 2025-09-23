西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

▲北市大安分局日前逮獲菲籍女子性交易，但女子護照上的性別欄卻赫見「M」字樣，北市萬華分局近日破獲外籍樓鳳賣淫，竟也發生同樣事件。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市政府警察局萬華分局今年9月3日持台北地院核發之搜索票，前往漢口街二段一處大樓內查緝色情場所，當場逮獲9名正在進行性交易的男性與13名外籍性工作者。不過後續清查卻發現，其中一名被逮的菲律賓籍「女子」，護照性別欄位上竟赫然印著「M」，明顯為男兒身，讓在旁的嫖客相當崩潰；而類似案例早已「見怪不怪」，有老司機指稱，萬華茶室內也早已被外籍「女子」攻佔。

警方獲報到場時，當場逮獲9名男客與13名外籍性工作者，與一名43歲的林姓現場負責人，並查扣不法所得16萬餘元、監視器鏡頭、保險套與潤滑液等證物。據了解，該處樓鳳隱身在熱鬧的西門町商圈內，不過該棟大樓產權複雜，現場早已無管理員管理，業者疑似看準此處無人管的特性，在該棟大樓內租下多間房間，經營起色情場所；而現場負責人林男在基隆經營茶行，透過朋友介紹接下「外快」，只要每日來該處補料、打掃，就可領取2000元薪資。

據悉，該處場所的性工作者均為東南亞籍女子，且多數持14天觀光簽證入台，實際上卻透過免簽互惠的方式，來台賣淫，疑似透過通訊軟體得知「下榻處」，就可以在信箱或指定地點中取得房間鑰匙。

而後續也會有相關人員將小姐的資訊放在特定論壇與社群軟體中，招攬客人，並全程採取「預約制」，平均一節約50分鐘至1小時不等，每節要價4500元至8000元，但小姐們實際上僅可拿到1400元至1900元的分潤，對比過往只需1800元至2500元不等之價碼，明顯高出許多，但衝著小姐們的好身材，仍吸引不少男客上門，平均一天進帳上看16萬元。

▲畫面上穿著藍色褲子的女子，外表幾乎與一般女子無異，看起來嬌俏可人，但其護照性別欄上卻赫然印著「M」。

只是在昏暗的燈光下與令人意亂情迷的氛圍下，警方逮獲清一色女性性工作者中，後續也意外發現竟有一名女子的護照性別欄上，赫然印著「M」字樣，對比「女子」身材嬌小纖細、胸部豐滿，就連聲線也相當溫婉可人的情況下，實在很難將眼前嬌俏可人的女子與男子聯想在一起，讓在場得知真相的男客們當場崩潰。

就有老司機指路表示，類似狀況可謂早已「見怪不怪」，不少實際為男兒身的「女子們」身材、皮膚個個比女生還好，肌膚吹彈可破，有的只差在聲音尚未完全變聲完成，有的更已幾乎完成手術，肉眼幾乎「男」以察覺，類似狀況更不僅只是出現在樓鳳中，就其所知，俗稱「阿公店」的萬華茶室內如今也出現不少「女陪侍」們，而將其仲介來台的業者們事前也不太會確認「女子」們的真實性別為何，只要有意願、有身材、想賺錢，一切好談。或許老司機們尋歡時，眼睛要睜大一點，以免誤上車。

▲有老司機指路表示，不只是隱身在熱鬧西門町商圈的樓鳳出現比女子還漂亮的「小姐」，阿公店內也逐漸出現「女陪侍」。

