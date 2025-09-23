安親班狼師3度「指侵女童」不認罪　判刑5年再賠百萬

▲南投男子指侵女童。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

南投市一名陳姓男子，經營未立案安親班期間，涉嫌三度性侵一名小二女童。檢察官依強制性交未遂罪起訴，二審判刑五年，目前案件上訴最高法院。女童家屬同時提出民事求償，法院判賠償金共百萬元。事件引發社會高度關注。

根據判決書指出，陳姓男子與妻子在南投市家中運作未立案安親班，他負責接送學生並輔導課業。2020至2021年間，陳男在輔導數學時，要求女童坐在他腿上並趁機撫摸胸部；另一次，則是在開車接送途中，再次伸手侵犯。2022年元宵燈會，陳男趁車內僅剩女童時，第三度性侵未遂。女童向學校老師求助後，家長報警並進行醫療檢查，發現她會陰部有擦傷。

陳男多次否認指控，但家屬提供錄音，揭露他曾向女童家長道歉並承認行為。錄音中，陳男表示「我只是弄她那個」、「就是摸一下而已」，甚至坦言「做就是做了」。一審法院依三項強制性交罪，判他應執行十年徒刑。二審考量女童處女膜完整，改判強制性交未遂罪應執行五年。全案現由最高法院審理。

民事部分，女童及其父母求償合計三百萬元。南投地院民事庭認為，陳男言行證實侵害了女童的身心健康及貞操權，判令他賠償女童60萬元，另給付其父母各20萬元，共計百萬元。可上訴。