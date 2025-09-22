《鬼滅之刃》劇場版手語怎麼比？翻譯「1招式」網全笑翻：一看就懂

▲《鬼滅之刃》最新電影擊敗《神隱少女》，登上日本影史票房第二名。（木棉花）

圖文／鏡週刊

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上個月正式上映，在全球各地票房屢創佳績，近日更登上日本影史票房第二名！最近有日本網友發現，當新聞報導在談及此事時，代表這部電影的手語翻譯，竟然就是劇中反派「猗窩座」的血鬼術起手式，引發熱烈討論，不少人直呼「一看就懂」。

最新的《鬼滅之刃》劇場版，故事講述主角炭治郎與「鬼殺隊」成員們，掉進了反派大魔王鬼舞辻無慘的「無限城」，他們必須在此對抗各式各樣的「上弦鬼」，並打倒無慘。

該片由動畫公司ufotable製作，儘管片長長達2個半小時，卻絲毫不減其魅力與票房表現，近日全球陸續上映，票房皆開出紅盤，其日本發行公司東寶上週更宣布，該片在日本上映60天，即吸引逾2,304萬名觀眾進電影院，票房收入達330.56億日圓（約台幣67億451萬元），已超越2001年的《神隱少女》，成為日本影史票房第二名；第一名目前則是2020年上映的《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》，該片收入逾407億日圓（約台幣83億元）。

近日有日本網友發現《NHK》在報導此一新聞時，手語翻譯在講到此部電影的名稱時，竟然是直接比出了反派「猗窩座」在發動血鬼術「破壞殺」的起手式，左手握拳、拳心朝上抱於腰側，右手掌心朝外、伸出手掌。

▲日本網友發現《鬼滅之刃》劇場版的手語翻譯，竟是用本集主要反派「猗窩座」的手勢來表現。（翻攝自X）

此一貼文在社群引發熱烈討論，眾人好奇原來這就是在手語中表現《鬼滅之刃》劇場版的方式嗎，有人大讚簡單明瞭、一看就懂，但也有人認為會理解的應該是看過原作的觀眾，納悶如果是不了解《鬼滅》角色的聽障觀眾，是否真的可以接受到正確訊息。

另外還有人開玩笑提到，猗窩座的完整動作還包含雙膝微蹲站馬步，想看看手語翻譯的下半身有沒有做對；有人則提到，當年《七龍珠》作者鳥山明逝世時，手語新聞報導同樣也是比出了「龜派氣功」的手勢。

▲還有人提到《七龍珠》作者鳥山明逝世時，手語新聞報導同樣也是比出了「龜派氣功」的手勢。（翻攝自X）



