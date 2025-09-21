　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沖頭髮「一票人都愛1姿勢」　洗得才乾淨！醫吐原因：不建議

▲▼淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人偏愛彎著腰洗頭。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家都用什麼姿勢把頭髮泡沫沖掉呢?一名網友發問，到底洗頭時，「站著沖」還是「倒著沖」最方便？話題掀起1.4萬人熱議，站著洗派認為避免水進眼睛、腰不痠；倒著洗派則說頭髮不會打結、沖得更乾淨。不過醫師提醒，彎腰洗頭對脊椎傷害大，建議還是用蓮蓬頭站著洗。

一名網友在Threads好奇表示，大家洗頭髮時，是蓮蓬頭掛在牆壁上，接著站著沖洗；還是彎腰倒著把泡泡沖掉呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，引來1.4萬人熱議，站著沖髮派直呼，「當然是站著，倒著每次抬頭頭髮根本亂得跟什麼一樣」、「我是頭往後仰，因為我怕水用到眼睛」、「正著洗，倒著我鼻孔會進水啊啊」、「現在改正著洗，因為腰酸」、「正著洗，但是是背著蓮蓬頭，再頭往後靠」、「正面洗，我怕倒著起來會暈倒」。

相反地，更多人則是彎腰倒著洗，「倒著，討厭脖子跟背黏到濕頭髮的感覺」、「我都倒著洗，站著洗的話，頭髮都貼在頭皮，有種沖不乾淨的感覺，但倒著洗的話，兩隻手插進去洗，沖乾淨無敵快」、「長髮及腰大部分都是倒著吧，因為只洗頭皮，頭髮過度清洗會毛躁打結」、「我是倒洗派的，因為不喜歡洗護髮跟頭髮黏在背上，而且腰痠是30歲過後才開始的」、「倒著洗，雖然腰很痛，但感覺比較方便，正的我怕我往後倒」、「之前嘗試過一段時間正洗，發現背後會長粉刺痘痘，改回倒著就不會了」。

不過也有網友認為沒有一定，要視頭髮長短與多寡來決定，「對頭髮長的人來說，倒著洗比較乾淨，站立洗頭髮會黏後背覺得沒乾淨，加上女人還要潤髮、護髮要沖洗好幾次，以及用手去抓洗，但短髮的人比較適合站立」。

事實上，醫師嚴可倫曾在粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外》指出，很多長頭髮的人喜歡在洗手台洗頭，但因為它的高度不是設計來洗頭的，而且「彎腰洗頭」對脊椎很傷，所以還是比較建議站立、用蓮蓬頭洗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2紀錄片登國際舞台

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

33年嘉義老書店謝幕　排隊麻辣鍋店秒卡位

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全說了

蕭煌奇合體李炳輝！　無預警曝光「重磅喜訊」全場嗨炸

CREMIA「提拉米蘇冰淇淋」限量回歸　台灣限定吃

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

一天不洗頭就很癢？專家揪「3大隱形兇手」

一天不洗頭就很癢？專家揪「3大隱形兇手」

不少人發現只要一天沒洗頭，頭皮就癢得難受，甚至還會出現油膩、刺癢、脫屑等困擾。你是否也有這樣的經驗——一天不洗頭就很癢，但又不確定問題到底出在哪？

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

學童脊椎老化！書包與低頭族是隱形殺手

學童脊椎老化！書包與低頭族是隱形殺手

夏日油頭清爽洗髮技巧

夏日油頭清爽洗髮技巧

吳沛憶指「洗頭佔公款」陳玉珍求償結果曝

吳沛憶指「洗頭佔公款」陳玉珍求償結果曝

關鍵字：

洗頭站著姿勢倒著彎腰脊椎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面