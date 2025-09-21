沖頭髮「一票人都愛1姿勢」　洗得才乾淨！醫吐原因：不建議

▲許多人偏愛彎著腰洗頭。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家都用什麼姿勢把頭髮泡沫沖掉呢?一名網友發問，到底洗頭時，「站著沖」還是「倒著沖」最方便？話題掀起1.4萬人熱議，站著洗派認為避免水進眼睛、腰不痠；倒著洗派則說頭髮不會打結、沖得更乾淨。不過醫師提醒，彎腰洗頭對脊椎傷害大，建議還是用蓮蓬頭站著洗。

一名網友在Threads好奇表示，大家洗頭髮時，是蓮蓬頭掛在牆壁上，接著站著沖洗；還是彎腰倒著把泡泡沖掉呢？

文章一出，引來1.4萬人熱議，站著沖髮派直呼，「當然是站著，倒著每次抬頭頭髮根本亂得跟什麼一樣」、「我是頭往後仰，因為我怕水用到眼睛」、「正著洗，倒著我鼻孔會進水啊啊」、「現在改正著洗，因為腰酸」、「正著洗，但是是背著蓮蓬頭，再頭往後靠」、「正面洗，我怕倒著起來會暈倒」。

相反地，更多人則是彎腰倒著洗，「倒著，討厭脖子跟背黏到濕頭髮的感覺」、「我都倒著洗，站著洗的話，頭髮都貼在頭皮，有種沖不乾淨的感覺，但倒著洗的話，兩隻手插進去洗，沖乾淨無敵快」、「長髮及腰大部分都是倒著吧，因為只洗頭皮，頭髮過度清洗會毛躁打結」、「我是倒洗派的，因為不喜歡洗護髮跟頭髮黏在背上，而且腰痠是30歲過後才開始的」、「倒著洗，雖然腰很痛，但感覺比較方便，正的我怕我往後倒」、「之前嘗試過一段時間正洗，發現背後會長粉刺痘痘，改回倒著就不會了」。

不過也有網友認為沒有一定，要視頭髮長短與多寡來決定，「對頭髮長的人來說，倒著洗比較乾淨，站立洗頭髮會黏後背覺得沒乾淨，加上女人還要潤髮、護髮要沖洗好幾次，以及用手去抓洗，但短髮的人比較適合站立」。

事實上，醫師嚴可倫曾在粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外》指出，很多長頭髮的人喜歡在洗手台洗頭，但因為它的高度不是設計來洗頭的，而且「彎腰洗頭」對脊椎很傷，所以還是比較建議站立、用蓮蓬頭洗。