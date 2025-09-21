蝦皮神祕買家「古顧估」！他聯想雞啼聲笑翻：會領不了貨

▲網友領取蝦皮包裹，驚見收件人竟叫「古顧估」，諧音直逼雞啼聲「咕咕咕」。（圖／翻攝自FB，爆料公社）

圖文／CTWANT

你有看過最奇妙的包裹取件姓名嗎？近日有網友分享自己領蝦皮包裹時，看到收件人名字竟然叫「古顧估」，瞬間聯想到公雞的啼叫聲「咕咕咕」，讓他忍不住笑出來，還把照片拍下來PO網，意外引爆話題！

該名網友在臉書社團「爆廢公社」發文寫下：「你再說一次，你叫什麼？」並附上一張蝦皮包裹照片，只見包裝上的收件人欄位，清楚標示「古顧估」三個字，乍看之下完全像是在模仿雞叫聲，讓人忍不住聯想。原PO也搞笑表示，第一次看到這樣的名字，不知道是諧音巧合還是用戶有意為之，「如果店員現場唸出來，我可能會笑到領不了貨」。

貼文一出，立刻引來大批網友湧入留言，笑聲不斷。有網友開玩笑說：「他小孩會不會叫古娃娃？」「媽媽半夜大喊他名字，鄰居會以為在養雞」、「這個名字如果念出來會震耳欲聾」、「宅配員應該都不敢唸太大聲」。

有網友幽默補充：「這名字配上雞蛋、青蔥，就是一頓早餐」、「連蝦皮也開始進軍喜劇界了嗎」、「感謝這位神秘顧客，讓我今天心情變好了」。有些人則推測，可能是故意用假名下單，為了自娛娛人，不排除是和朋友之間的玩笑行動。也有人懷疑這可能是用戶隨意填寫的匿名暱稱，或純粹為了趣味而下單，但不管真名假名，這組「古顧估」已經榮登本週最有笑點的包裹名字之一。

事實上，過去蝦皮等電商平台曾出現過許多奇葩名字與備註文字，像是「趕快出貨我老婆快生了」、「收件人是我媽請用台語叫她拿包裹」等，也成為許多店員與物流員的日常趣事。蝦皮雖未對此事件回應，但不少網友也笑稱：「取名創意無極限，只怕物流員喊出來自己也先笑場」。也有人調侃：「這年頭買東西，連名字都能當笑點，真的要佩服創意無極限！」

