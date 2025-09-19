購屋族必看！永義房屋協助揭露潛在屋況問題　避免入住後驚慌

▲林哲諭店長用誠實告知，贏得客戶信賴，更保障買賣雙方權益。（圖／永慶房產集團提供）

生活中心／綜合報導

買中古屋時，最讓人不安的情況莫過於：表面看起來一切正常，入住後卻陸續發現問題。對永義房屋農十六明倫加盟店長林哲諭來說，誠實揭露屋況不只是專業操守，更是與客戶建立信任的關鍵。林哲諭堅持在房屋買賣過程中，將可能的滲漏水風險如實告知買方，並在合約中明確規定雙方的修繕責任，讓購屋族能安心入住。

這處位於公寓邊間的屋子，屋主長年出租沒自住，對屋況掌握有限。為提升房屋賣像，屋主事先做了簡單整修與粉刷。林哲諭接案後也展開屋況調查，發現靠近外牆的牆面被大面積木板覆蓋，無法查看牆面狀況，感覺異常。對此，他指出「這樣的裝潢方式很不尋常，經驗告訴我可能有問題！」當場也告知屋主，如果未來買方拆開木板整修時發現漏水或壁癌，屋主應負責處理。面對提醒屋主也接受，並同意在買賣合約中加入相關條款。

而買家是一對年輕首購族，看屋經驗尚淺。林哲諭在帶看過程中，沒有因為對方是新人而有所保留，而是誠實告知裝潢中可能隱藏的風險：「木板靠近外牆，有漏水可能，未來整修時建議拆開檢查；若有問題，屋主負責修繕。」為保護買方權益，更在合約中明列，使「誠實告知」成為具體保障。

後續在買方整修時，真的發現有漏水狀況。所幸合約中已預先約定責任歸屬與修繕方式，整個過程順利無礙。買方更表示「如果沒有店長的提醒，拆木板後看到大面積壁癌可能會相當傻眼。」林哲諭也補充，交屋後若發現交屋前已存在的屋況瑕疵問題，屋主仍是需要依照民法負擔瑕疵擔保責任，這也正是林哲諭堅持事前說明、合約明列的原因。

林哲諭認為「誠實」是永慶房產集團的核心價值，也是每個專業房仲的基本門檻。在他的帶領下，永義房屋農十六明倫加盟店團隊對每一筆委託、每一位買家，都秉持「據實揭露、不隱瞞」的原則。正如永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》所言：「我們堅持公開房子的資訊，毫無隱瞞，然後交給你把房子，變成家。」在這樣的作風下，團隊不僅完成多筆安心交易，也贏得當地客戶的口碑與信任。

▲堅守「先誠實再成交」，林哲諭店長用經驗、與專業協助首購族安心入住。（圖／永慶房產集團提供）

