信義區「八大女乾屍」1年詭案！　軟爛男1原因不救

▲北市信義區去年發生一起離奇命案事故，一名女子吸毒暴斃，男友竟伴屍月餘，更在女友身旁放滿大量乾燥劑防腐。（AI圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市信義區去年驚傳一起離奇命案。去年2月，某間出租住宅內不斷飄出濃重臭味，警方獲報後在里長的陪同下與鎖匠一起開門，赫然發現床上躺著一具早已乾扁的女屍，女屍身旁堆滿了乾燥劑、床頭旁甚至還放有香爐，上面插著已經燃盡香枝，場面相當駭人。警方火速調閱監視器畫面後，鎖定女子的男友涉嫌重大，將人拘提到案後，意外發現男子因詐欺案件身揹多條通緝，疑因此在女友暴斃後遲遲不敢報警，竟伴屍月餘，當警方將人逮獲時，男子身上更是散發濃濃腐臭味。

據了解，30餘歲的A姓女子曾為護理師，因故離職後轉戰八大行業，不過由於情緒問題上班時間並不穩定，轉而在網路上直播賣起泰國佛牌，期間女子也透過不明管道從而染上吸食毒品惡習。A女也在這期間與46歲的葉姓男子結識，雙方在確定關係後，葉男搬入A女位在信義區的租屋處，只是葉男的吃穿用度一切全靠A女供給。

▲據了解，A女過去曾為護理師，卻因故離職轉戰八大行業。

去年1月底， A女自行注入大量海洛因，因此在租屋處內毒發身亡，葉男起先不以為意，直到半夜發現A女遲遲沒有動靜，這才驚覺A女氣絕身亡。發現事態嚴重的葉男，赫然想起自己的通緝身分，在不想驚動警方，但也不想離開A女承租的租屋處，以免無處可歸的情況下，葉男看著A女逐漸腐敗的身體，逐漸有了對策。

他開始外出大量購買乾燥劑，將成堆的乾燥劑放在A女身旁，企圖吸乾A女流出的體液，讓A女的身體逐漸乾扁；葉男為讓自己安心，在外出購買乾燥劑的同時，還不忘購買香，在A女的床頭放置簡易香爐，簡單對A女進行祭拜，並與A女遺體同住。

只是成堆乾燥劑儘管吸滿了A女體液，卻掩蓋不了越來越濃郁的腐敗氣息，葉男在伴屍月餘後，眼見A女去世的消息恐怕再也無法掩蓋，簡單收拾行李後在半夜搭車前往墾丁「散心」。而鄰居面對越來越濃重的味道也驚覺事態不對，緊急報警處理，2月28日，警方、里長與房東3路人馬獲報前往開鎖，打開門 一看，除了濃重的腐敗氣息撲鼻而來，還有滿室的佛牌，一行人隨著氣味一路察看，映入眼簾的是已成乾屍的A女，其身旁還圍繞著大量乾燥劑、床頭旁還放有一個插有燃盡香枝的香爐，讓在場所有人瞬間寒毛炸起。

由於A女身旁有明顯人為跡象，警方惟恐是他殺命案現場，緊急對周邊居民、店家訪查，同時火速調閱監視器畫面，第一時間確認A女身分，附近鄰居均表示已有段時間未見A女，但仍看過幾次葉男在A女的租屋處出入，警方鎖定身為A女男友的葉男涉嫌重大，循線查出葉男早已拉著行李箱，一路搭乘客運南下。

▲據悉，A女因情緒問題上班時間不穩定，因此改行網路直播販售佛牌。

據悉，葉男半夜搭乘客運一路往墾丁方向移動，警方也隨著監視器畫面火速衝往墾丁，卻在抵達墾丁附近時，礙於監視器畫面出現斷點，只好在葉男可能出現的幾個區域試圖找尋葉男蹤跡，然而下一秒警方眼尖的發現葉男悠閒的在墾丁大街上閒逛，還未靠近葉男，就聞到他身上散發著濃厚腐敗氣息，葉男僅散心不到一日的時間就遭警方請回釐清案情。

據了解，葉男向警方喊冤表示，A女的死亡與他無關，當時未報警全是因為自己因詐欺案件等遭到通緝，惟恐驚動警方才會選擇和已經死去的A女繼續同住。檢警事後相驗A女遺體，初步並未在A女身上發現外力介入情形，且在其身上驗出大量海洛因成分，研判葉男所述為真，最終在釐清案情後將葉男請回，再將其解送歸案，並通知A女家屬領回遺體。

