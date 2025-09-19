　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

信義區「八大女乾屍」1年詭案！　軟爛男1原因不救

北市信義區去年發生一起離奇命案事故，一名女子吸毒暴斃，男友竟伴屍月餘，更在女友身旁放滿大量乾燥劑防腐。（圖／示意圖／AI生成）

▲北市信義區去年發生一起離奇命案事故，一名女子吸毒暴斃，男友竟伴屍月餘，更在女友身旁放滿大量乾燥劑防腐。（AI圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市信義區去年驚傳一起離奇命案。去年2月，某間出租住宅內不斷飄出濃重臭味，警方獲報後在里長的陪同下與鎖匠一起開門，赫然發現床上躺著一具早已乾扁的女屍，女屍身旁堆滿了乾燥劑、床頭旁甚至還放有香爐，上面插著已經燃盡香枝，場面相當駭人。警方火速調閱監視器畫面後，鎖定女子的男友涉嫌重大，將人拘提到案後，意外發現男子因詐欺案件身揹多條通緝，疑因此在女友暴斃後遲遲不敢報警，竟伴屍月餘，當警方將人逮獲時，男子身上更是散發濃濃腐臭味。

據了解，30餘歲的A姓女子曾為護理師，因故離職後轉戰八大行業，不過由於情緒問題上班時間並不穩定，轉而在網路上直播賣起泰國佛牌，期間女子也透過不明管道從而染上吸食毒品惡習。A女也在這期間與46歲的葉姓男子結識，雙方在確定關係後，葉男搬入A女位在信義區的租屋處，只是葉男的吃穿用度一切全靠A女供給。

據了解，A女過去曾為護理師，卻因故離職轉戰八大行業。（圖／示意圖／報系資料照）

▲據了解，A女過去曾為護理師，卻因故離職轉戰八大行業。

去年1月底， A女自行注入大量海洛因，因此在租屋處內毒發身亡，葉男起先不以為意，直到半夜發現A女遲遲沒有動靜，這才驚覺A女氣絕身亡。發現事態嚴重的葉男，赫然想起自己的通緝身分，在不想驚動警方，但也不想離開A女承租的租屋處，以免無處可歸的情況下，葉男看著A女逐漸腐敗的身體，逐漸有了對策。

他開始外出大量購買乾燥劑，將成堆的乾燥劑放在A女身旁，企圖吸乾A女流出的體液，讓A女的身體逐漸乾扁；葉男為讓自己安心，在外出購買乾燥劑的同時，還不忘購買香，在A女的床頭放置簡易香爐，簡單對A女進行祭拜，並與A女遺體同住。

只是成堆乾燥劑儘管吸滿了A女體液，卻掩蓋不了越來越濃郁的腐敗氣息，葉男在伴屍月餘後，眼見A女去世的消息恐怕再也無法掩蓋，簡單收拾行李後在半夜搭車前往墾丁「散心」。而鄰居面對越來越濃重的味道也驚覺事態不對，緊急報警處理，2月28日，警方、里長與房東3路人馬獲報前往開鎖，打開門 一看，除了濃重的腐敗氣息撲鼻而來，還有滿室的佛牌，一行人隨著氣味一路察看，映入眼簾的是已成乾屍的A女，其身旁還圍繞著大量乾燥劑、床頭旁還放有一個插有燃盡香枝的香爐，讓在場所有人瞬間寒毛炸起。

由於A女身旁有明顯人為跡象，警方惟恐是他殺命案現場，緊急對周邊居民、店家訪查，同時火速調閱監視器畫面，第一時間確認A女身分，附近鄰居均表示已有段時間未見A女，但仍看過幾次葉男在A女的租屋處出入，警方鎖定身為A女男友的葉男涉嫌重大，循線查出葉男早已拉著行李箱，一路搭乘客運南下。

據悉，A女因情緒問題上班時間不穩定，因此改行網路直播販售佛牌。（圖／示意圖／報系資料照）

▲據悉，A女因情緒問題上班時間不穩定，因此改行網路直播販售佛牌。

據悉，葉男半夜搭乘客運一路往墾丁方向移動，警方也隨著監視器畫面火速衝往墾丁，卻在抵達墾丁附近時，礙於監視器畫面出現斷點，只好在葉男可能出現的幾個區域試圖找尋葉男蹤跡，然而下一秒警方眼尖的發現葉男悠閒的在墾丁大街上閒逛，還未靠近葉男，就聞到他身上散發著濃厚腐敗氣息，葉男僅散心不到一日的時間就遭警方請回釐清案情。

據了解，葉男向警方喊冤表示，A女的死亡與他無關，當時未報警全是因為自己因詐欺案件等遭到通緝，惟恐驚動警方才會選擇和已經死去的A女繼續同住。檢警事後相驗A女遺體，初步並未在A女身上發現外力介入情形，且在其身上驗出大量海洛因成分，研判葉男所述為真，最終在釐清案情後將葉男請回，再將其解送歸案，並通知A女家屬領回遺體。

◎《CTWANT》提醒您：拒絕毒品　珍惜生命

延伸閱讀
香爐乾屍2／男友伴屍月餘全靠乾燥劑防腐　詐欺前科、遭人供養全曝光
寵物情緣／成晞狗兒子太搶手　爸爸也吃醋爭寵「只有睡覺才找我」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史詩強震夜難熬！俄「最大規模7.8」連續狂搖　震撼片曝光
快訊／北市文山區鐵皮屋火警！　警消灌救中
專家：樺加沙直逼強颱會有災情　1關鍵恐北調通過台灣
袁艾菲「解放內衣」露事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血
道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！　最後先發日揭曉
「小沈1500」正妹記者換戰袍不幹了　郭正亮潑冷水
陰莖增大術奪命！惡醫籌嘸100萬保金　降價才離開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門大雷雨！樹木觸高壓線「545戶停電」　台電冒雨摸黑搶修

綠島越獄犯逃7.5小時「冷到跑回去」　衝動代價曝光

快訊／北市文山區鐵皮屋火警！火舌濃煙狂竄　警消射水搶救中

知名建商金毓泰涉詐貸4.8億　執行長500萬元交保

信義區「八大女乾屍」1年詭案！　軟爛男1原因不救

陰莖增大術奪命　執刀醫丁斌煌籌不出100萬交保！降到20萬

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

砍殺女大生兇嫌「早就是惡霸」！同學父爆：國中拿刀恐嚇同學

台南市府約用人員騙走3000萬長照補助　3人遭羈押禁見

金毓泰公司偽造工程進度詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

金門大雷雨！樹木觸高壓線「545戶停電」　台電冒雨摸黑搶修

綠島越獄犯逃7.5小時「冷到跑回去」　衝動代價曝光

快訊／北市文山區鐵皮屋火警！火舌濃煙狂竄　警消射水搶救中

知名建商金毓泰涉詐貸4.8億　執行長500萬元交保

信義區「八大女乾屍」1年詭案！　軟爛男1原因不救

陰莖增大術奪命　執刀醫丁斌煌籌不出100萬交保！降到20萬

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

砍殺女大生兇嫌「早就是惡霸」！同學父爆：國中拿刀恐嚇同學

台南市府約用人員騙走3000萬長照補助　3人遭羈押禁見

金毓泰公司偽造工程進度詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

大谷翔平守內野？罕見「守備練習」曝光

ChatGPT擬推「年齡分級」！依行為推測使用者年齡　保護未成年

金門大雷雨！樹木觸高壓線「545戶停電」　台電冒雨摸黑搶修

綠島越獄犯逃7.5小時「冷到跑回去」　衝動代價曝光

羅伯斯盛讚柯蕭：他讓我成為更好的總教練

快訊／北市文山區鐵皮屋火警！火舌濃煙狂竄　警消射水搶救中

台灣「愛快羅密歐Giulia性能版」開賣3天秒殺賣光！比對手少了近170萬

史詩強震夜難熬！俄「最大規模7.8」連續狂搖　震撼驚悚影片曝光

知名建商金毓泰涉詐貸4.8億　執行長500萬元交保

iPhone 17現貨懶人包出爐　直營、電信、通路全整理

【烈焰沖天】彰化塑膠工廠大火！移工驚嚇逃生

社會熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

女陸客來台自由行遭追撞腦死　醫師夫趕來台灣

外送員「代客領包裹」　下場被判4個月

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！

砍殺女大生兇嫌　同學父爆：早就是惡霸

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

台南市府約用人員騙走3000萬長照補助　3人遭羈押禁見

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

吸毒撞死人！BMW男「有糖尿病」盼交保失敗

高雄伯玩命開車闖煉油廠平交道…還跑了

金毓泰公司涉詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

樺加沙路徑預測有穿台可能　強度恐達中颱以上

注意！明起2縣市大停水

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面