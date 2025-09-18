快訊／嘉義東石兩派人馬「互看不順眼」！持衝鋒槍擊發　5人到案了

▲嘉義縣警察局。（圖／翻攝自Google地圖）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣東石鄉17日凌晨2時30分左右發生槍擊案！兩派庄頭（圍潭村、三家村）的人馬在一間超商發生口角，雙方不歡而散後，又在一處位處偏僻的檳榔攤遇到，衝突一觸即發，其中有人持烏茲衝鋒槍、短槍擊發，隨後兩方人馬鳥獸散。

檳榔攤老闆上午開業時，驚見攤位上竟然有彈孔，趕緊報警處理。據了解，雙方人馬疑似是因「互看不順眼」才會開槍，並沒有任何財務、感情糾紛，5名涉案人均到案，全案詳細案情已交由檢方進一步調查釐清。