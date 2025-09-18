　
社會 社會焦點 保障人權

國三龍井3車暗夜連環撞！　貨櫃車變形扭曲2傷

記者葉國吏／綜合報導　

國道3號北向龍井路段17日晚間發生三車連環追撞，導致兩名司機受傷送醫，現場交通回堵長達1公里。事故疑因23歲吳姓砂石車司機未注意車前狀況，追撞後方貨櫃車，再推撞施工中的砂石車。

▲▼國三龍井3車連環撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲國三龍井3車連環撞。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

根據國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊長洪瑞佑的說明，事發於昨晚8點53分，在國道3號北向186.9公里的龍井路段。當時32歲許姓司機正駕駛砂石車在中線車道進行路面整修，39歲劉姓貨櫃車司機停於許姓司機車後。隨後，23歲吳姓砂石車司機疑因未察看前方路況，追撞劉姓司機的貨櫃車，導致貨櫃車再推撞至許姓司機的砂石車尾，造成劉姓和吳姓司機受傷送往光田醫院向上院區治療。

▲▼國三龍井3車連環撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）

洪瑞佑進一步指出，事故現場在昨晚10點38分才完成排除，車流回堵長達1公里。至於事故的詳細肇因，目前仍在調查中。他提到，事故現場貨櫃車受到嚴重撞擊，車體出現明顯扭曲變形，顯示撞擊力道十分強烈。

▲▼國三龍井3車連環撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）

國道公路警察局呼籲駕駛人進入高速公路時，務必保持安全距離，並養足精神避免疲勞駕駛。洪瑞佑提醒，如因未注意車前狀況而導致事故，若造成人員重傷或死亡，不僅可能面臨法律責任，駕照也恐遭吊扣或吊銷，呼籲民眾切勿心存僥倖。

