斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

▲瑞奇在馬路破損處噴漆「巨大陰莖」，竟真的讓當局火速完成修復工作。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

西班牙一名男子不滿住家附近斑馬線破損，坑洞長年未獲修補，憤而在路面噴漆畫上「巨大陰莖」圖案抗議。雖然他因此面臨逾250歐元（約新台幣8920元）罰款，相關單位卻真的火速修復道路。

這起事件發生在南部城市馬拉加（Málaga），49歲的瑞奇（Ricky）表示，他家門前那一條馬路狀況非常糟糕，其中一處斑馬線的坑洞問題，甚至已經存在將近20年。

8日下午，瑞奇手持紅色噴漆罐，在破損地點塗鴉男性生殖器圖案，正好被巡邏員警逮個正著，因為違反市政共存條例而遭開罰。

瑞奇表示，他這麼做是為了讓行人及駕駛提高警覺，並且引起當局注意，促使他們採取行動，「我也是一名摩托車騎士，所以我知道坑洞有多麼危險。」

令人意外的是，影片曝光數天之後，瑞奇再度新發布影片，興奮展示坑洞已獲得修復。儘管面臨罰款，但他的另類抗議手法確實達到預期效果。