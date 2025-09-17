醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

▲女孩被送醫急救仍宣告不治。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名天兵學弟在急救溺水年輕女孩時說，「一定要救回來，這麼漂亮的女生走掉好可惜」，後來患者仍宣告不治。事後學弟高燒不退、全身無力，去找老師，結果對方說，「因為你不斷讚美，所以祂決定要一輩子跟著你。」

陳榮堅16日在臉書說，你有沒有聽過一句俗語，「飯可以亂吃，話不能亂說」？這句俗語主要是在提醒大家，在很多場合我們都忌諱「亂說話」，尤其在急救或者在加護病房時，醫護人員千萬不能以為病患沒有意識，就可以隨便說話。

陳榮堅表示，這是多年前在急診帶學弟時發生的故事，那天非常忙，大概半夜3點左右，救護車送來一位溺水的年輕女孩，當時呈現OHCA的狀態。

陳榮堅回憶，而那位天兵的學弟居然一邊急救，一直不斷讚美，「學長，我們一定要救回來，這麼漂亮的女生走掉好可惜」；他當時就提醒對方，「先好好急救，其他的話不要亂講！」

▼陳榮堅提醒，醫護人員千萬不能以為病患沒有意識，就可以隨便說話。（示意圖／VCG）



陳榮堅指出，很遺憾，最後女孩還是沒救回來，家屬來時有稍微和他們提到，可能是因為感情因素想不開；後來回到值班室，學弟還是不斷說，「那女孩真的很漂亮」之類的話。

陳榮堅說，他心想一整天已經夠忙、夠累了，只想好好休息一下，就叫學弟趕快睡覺，「結果休息沒多久，學弟突然跟我說不太舒服，我就叫他先休息，後面的病人我去處理。」

陳榮堅提到，等到早上下班之後，過了兩個禮拜沒再看到學弟，擔心他發生了什麼事；詢問後得知，那天他回家後就開始高燒不退、全身無力，甚至不斷出現那位女孩的影像。

陳榮堅表示，最後是學弟的爸媽帶去找老師，老師說，「因為你不斷讚美，所以祂決定要一輩子跟著你」；學弟說他當時嚇壞了，後來有用一些民俗的方式幫女孩超渡，但過程似乎不太順利，所以學弟又請了一個禮拜的假。

陳榮堅指出，分享這個故事不是要嚇大家，而是想說無論遇到什麼難以解釋的事情，都要保持一份尊重與敬意的心，最後還是提醒，不要亂說話，飯也不要亂吃哦！

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980