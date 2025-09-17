　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場　網封：小隻女天花板

（圖／取自洪璟琦IG）

▲洪璟琦憑藉超強「小個子穿搭術」，在社群上爆紅。（圖／取自洪璟琦IG）

圖文／CTWANT

誰說嬌小就不能辣？來自韓國、身高僅149公分的洪璟琦(@kisy0729)，憑藉超強「小個子穿搭術」，在社群上爆紅成為百萬網紅！甜美臉蛋加上辣妹風格，讓她不只擁有超高辨識度，更成為韓妞間的穿搭範本。特別是她將「短上衣＋露腿」發揮到極致的穿搭心法，更被網友譽為「身高不重要，比例才是王道」的最佳代表！

翻開她的穿搭照，會發現她幾乎每天都是「短版上衣」，不管是貼身背心、短版T恤還是露腰針織衫，她總愛搭配高腰下著，如A字短裙、西裝短褲、牛仔熱褲，讓腰線抬高、腿部線條瞬間延伸，加上大方秀出直角肩與纖腰，不只是辣，更是比例好到不行！這類穿搭不只顯高，還帶點韓系慵懶風，簡單就能拍出街拍感十足的大片。

▼洪璟琦穿搭不只顯高，還帶點韓系慵懶風。（圖／取自洪璟琦IG）

（圖／取自洪璟琦IG）

（圖／取自洪璟琦IG）

當然，她的「小隻女辣感」並不只靠單品撐場，而是靠整體穿搭心法精準發揮。除了善用高腰設計延伸腿部線條，她也很會透過亮色或異材質單品來轉移視覺焦點，例如毛帽、大耳環、厚底鞋、Oversize針織罩衫甚至大包包，不僅提升層次感，也讓穿搭更具張力。透過這種「上有亮點、下拉比例」的技巧，不知不覺就拉高了視覺身形，看起來修長又有氣場，完全不像只有149公分！

（圖／取自洪璟琦IG）

（圖／取自洪璟琦IG）

（圖／取自洪璟琦IG）

更讓人佩服的是，這位小隻女網紅其實已經是兩個孩子的媽，仍然保持著纖細體態與俐落穿搭風格，時常分享親子互動與旅遊OOTD，讓她在IG與小紅書圈粉無數。不靠誇張濾鏡、不強調名牌疊穿，而是用真實的身形展現風格穿搭，讓更多小個子女生找到自信，也證明：矮個也能美出新高度！

（圖／取自洪璟琦IG）

▲洪璟琦已經是兩個孩子的媽。（圖／取自洪璟琦IG）

延伸閱讀
小隻女救星！JISOO秋冬靠4招，不只穿出神級好比例、腿長直接＋5公分
真的太犯規了！Care Bears™聯名全攻略、從包包到飾品萌熊登場、直接被可愛爆擊
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone升級iOS 26耗電又發燙　蘋果承認了！發文解答
大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力
補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」
于朦朧墜樓5天…母親曝死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場　網封：小隻女天花板

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場　網封：小隻女天花板

巨星殞落！勞勃瑞福離世　川普震驚「他是當年最紅的」

全台最夯廟宇前5名曝光　第一名7個月狂吸993萬人次到訪

中美僵局「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商先觀望邊調整邊生存

準樺加沙估「中颱以上」暴風圈肥大　一路西奔這2天最近台灣

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場　網封：小隻女天花板

iOS 26更新「13大實用功能」懶人包攻略　果粉嗨翻：絲滑回不去　

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬　林承鐸：台應回歸經濟理性

單車達人「鯉魚哥」路邊休息遭撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭命中胸口「釘在駕駛座上」

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

新奇熱門新聞

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

女換衣秒失蹤　1年變全裸不倒翁

隆胸跑到下身　會陰長出「核桃」

前CIA成員爆：歐巴馬曾祕訪火星

台灣女為何愛跟黑人在一起？

雷擊女嬰頭髮高束如「天線寶寶」

寶可夢熱潮　外國片商推暗黑版AV

史上最像黑猩猩的她曾當裸體展品

男女玩脫衣疊疊樂　正妹全裸趴地

大雕爆漿好害羞　反成人氣伴手禮

「最醜網站」Craigslist稱霸20年

死而復活？巴西54歲男太平間醒來

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

更多熱門

相關新聞

包子名店遭控「少找1元」　監視器打臉討清白

包子名店遭控「少找1元」　監視器打臉討清白

新竹城隍廟商圈的知名包子店「西大發」近期因1元意外捲入羅生門。一名顧客購買總價為金額199元的包子，拿出200元結帳，事後卻在網路貼文指稱店家未找1元，甚至影射「如果每個人都不找1元，可以賺很多」，引發大批負評，讓老字號商譽一度承受壓力。

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

阿伯「躲太陽」機車停路中！網轟：怕曬就不要出門

阿伯「躲太陽」機車停路中！網轟：怕曬就不要出門

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警

關鍵字：

洪璟琦周刊王

讀者迴響

熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

台中民宅鐵皮加蓋起火　強烈火舌竄天

更多

最夯影音

更多

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面