見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車

▲淡江大橋16日舉行合龍典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

國際矚目的淡江大橋今（16日）舉辦「全橋合龍」儀式，淡江大橋為全球最長跨距的單塔不對稱斜張橋，費時6年的時間，終於合龍了。新北市長侯友宜致詞表示，淡江大橋是北台灣交通建設的重要樞紐，合龍代表工程已進入最後完工階段，未來將可有效紓解關渡橋車流壅塞，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能，預計2026年5月通車。

淡江大橋全橋合龍是通車前的重要里程碑，意義重大。全國工業總會今日主辦慶祝儀式，邀請總統賴清德、交通部、內政部及新北市長侯友宜等共同欣賞成果。侯友宜特別表示，新北市政府將於2025年跨年活動中，特別規劃以淡江大橋為背景的煙火秀，並誠摯邀請賴總統及中央長官共同出席，與市民一同迎接新年，屆時淡江大橋將在煙火光影映照下成為國際矚目焦點。

侯友宜表示，淡江大橋總經費高達230.38億元，由交通部、新北市政府及國土署共同出資。設計上充分考量不同運具需求，不僅規劃汽機車通行空間，同時設置寬敞的人行步道與自行車道，並預留八里輕軌專用軌道，展現兼具整合性與前瞻性的交通願景。

工務局長馮兆麟說明，淡江大橋完工後不僅能改善市民交通品質，連接淡水與八里兩岸，市府同時正施作周邊「地區道路改善」工程，包括沙崙路鋪面更新、中正路二段51巷拓寬、金色水岸人行道延伸等，透過多項配套措施，讓交通路網更加完善，完工後將與淡江大橋相輔相成，發揮更大交通效益。

交通局長鍾鳴時表示，因應淡江大橋通車後的交通型態變化，市府已著手規劃「微型轉運站」，整合公車與輕軌，未來也將串聯八里、淡水多處觀光景點，讓大眾運輸更便利，進一步帶動觀光經濟。

淡江大橋小知識



1. 淡江大橋橫跨淡水河口，串連淡水與八里，全長近920公尺，塔高211公尺，採單塔不對稱斜張橋設計，是世界最長跨距同型橋梁，預計2026年5月通車。

2. 大橋設計由札哈‧哈蒂建築團隊主導，融入淡水夕照與舞者祈福意象，並以阻尼器及多重減震設計確保安全，可抵抗7級以上強震。