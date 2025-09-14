民雄商圈大士爺祭市集嘉年華　鄉長化身美食代言人

▲嘉義民雄商圈「大士爺文化祭-市集嘉年華」，鄉長林于玲現場推廣在地美食。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義民雄商圈於大士爺祭12日登場，民雄警局前民族路與文化路口也同步舉辦「民雄下街文化祭-市集嘉年華」，鄉長林于玲與嘉義民雄商圈理事長許聖昌一同分享「民雄在地美食」給參與活動的民眾品嘗，同時也邀請在地青年樂團及音樂人登台演出，用青春熱力與靈魂歌聲，要將民雄人的熱情與美食推廣出去

民雄鄉長林于玲表示，民雄大士爺祭是全台四大中元節的盛事之一，民雄鄉親會以白天踩街嘉年華到晚上美食文化市集等一連串盛大的活動來迎接本祭典。今年嘉義民雄商圈與民雄公所攜手第2年，推薦民雄青年新秀製作的民雄在地美食「魚罐頭咖啡館」咖啡、「梅姐烘焙坊」堅果塔、「真手工蛋捲」甜點，讓民眾現場品嘗最具代表的在地好味道。本次活動也融入永續概念，民眾只要參與9月12日到14日在民雄農會旁的文化走廊，公所攤位完成指定環保行動就可以獲得「好大扇子、精美提袋、好神金幣」等好物，每人限兌換一次。

嘉義民雄商圈理事長許聖昌表示，商圈不僅希望延續大士爺祭典的宗教與文化意涵，本次連續三天邀請鬍鬚豆豆樂團、慢靈魂樂團、方詠信-彈唱生活的旅人等青年來現在演唱，期待透過市集與音樂，讓年輕世代走進廟埕，體驗屬於民雄的多元魅力，達到「傳統 × 青春 × 在地」的融合。

民雄商圈市集嘉年華活動免報名，歡迎民眾於9月12日到14日來市集玩樂，感受民雄商圈青年的熱情與魅力，相信能讓到訪民眾在這場美食與文化的饗宴中，體驗民雄商圈與民雄公所在大士爺祭想展現的飲食文化與活力風貌，並響應永續行動，實踐「經濟發展、社會進步與環境保護」的永續價值。