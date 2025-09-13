日本女優攻佔台灣人肉市場！　3階級制度定素質

▲日本AV女優利用成人展的機會，與台灣粉絲近距離接觸。（圖／鏡週刊提供，下同

台日人肉販子以包檔模式引進日籍賣春女來台，台灣經紀人以仲介營業額可分為三類，包含500萬元的金牌經紀人、3百萬元的銀牌經紀人、2百萬元的銅牌經紀人，等級愈高代表客戶群愈多，能接觸到的AV女優知名度、價碼也愈高。

這3類經紀人制度建立，是為因應AV女優身價而定。一般而言，仲介金額越多的經紀人，代表手中握有可信賴的客戶群越多，也能有效過濾管理客戶，一些高知名度的AV女優交由他安排，比較不會出包被抓。

「預約真正的日本AV女優是採會員制的」，揭開女優賣淫的神祕面紗，因為以假亂真、狸貓換太子的騙局實在太多了。日本大型的A片商大約有7家，一般AV女優要和這7大片商簽約、個人作品超過10部以上，才算「小有名氣」；如果有20部作品以上，才算是高人氣的AV女優。

這些有名氣的女優因有嚴格的合約綁定，在合約期間內要邀約來台，困難度相當高。但如果只是拍過1、2部片，甚至是個人拍攝的素人色情片自售，雖然也叫AV女優，市場價碼卻很隨興，甚至出現漫天喊價的混亂價格。

▲香港警方去年查獲日本AV女優麻宮若菜賣淫，引發話題。

香港警方去（2024）年聯合澳門、日本、新加坡警方，查獲到跨境性交易集團，其中最大咖的是日本成人片女優麻宮若菜（麻宮わかな），不少日本網友感嘆，成人片女優們在海外工作，證明生活也不容易。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立認為，日本現役成人片女優來台賣淫，外界質疑難道日本風俗業開始「逆輸出」至台灣？台灣早期曾多次查獲台籍女子被招攬前往日本、美國從事風俗特種行業，甚至被扣留護照情事，如今日本女子竟然「逆輸出」至台灣意圖賣淫，慘遭脅迫發生性行為、被恐嚇不得聲張。

▲林書立認為網路成為色情拉客新平台。

林書立認為，在社交媒體出現後，網路成為色情拉客新平台，導致兼差、單幫客型態的個體戶出現，幫派難再全面性對色情進行控制。過去受語言限制，沒人居中牽線難以跨國從事風俗行業，但翻譯軟體解決了風俗跨國經營的困難，可藉由不同國籍的稀有性，短期到海外撈一筆金，避免在自己國家遇到熟人。

