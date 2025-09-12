「SS級閨蜜」被劈腿！她問：全天下男人都會犯的錯　網揭殘酷真相

▲劈腿示意圖，非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

一則Dcard貼文掀起網友熱烈討論，內容描述一名外型堪稱「SS級」的閨蜜遭男友劈腿，讓原PO忍不住提出疑問：「男人真的沒辦法抵抗誘惑嗎？」這篇文章迅速吸引大量回應，網友分成兩派展開激辯，有人認為劈腿是天性，也有人堅信忠誠是選擇。

原PO在Dcard貼文，提到閨蜜擁有SS級條件：身高160公分，身材勻稱，生活習慣良好，工作穩定有經濟基礎，甚至雙方家長都看好這段感情，準備催促婚事。然而就在這樣完美的前提下，男友卻突然劈腿，讓閨蜜痛哭不已。原PO表示困惑，撇開「沒機會所以不劈腿」的情況，難道只要有誘惑，男人真的都無法拒絕嗎？她直言：「我真的超想知道。」

貼文引來熱烈討論，不少網友表示，男性喜新厭舊或追求新鮮感是天性，「面對誘惑很難抵擋」成了許多人心中的答案。一些誠實留言更直接指出：「沒錯，這就是本能」、「人性和愛情本來就不高尚」、「別只說男生，女生遇到心動的對象也很難說不吧？」其中一位網友舉例：「我男友很迷李珠珢，如果李珠珢主動示好，我相信他一定不會拒絕，他沒出軌只是因為她看不上他罷了。」

不過，也有網友堅信忠誠的可能性，認為劈腿並非所有人的選擇。一些留言表示：「還是有很多人可以拒絕誘惑的」、「有少部分男性很專一」、「心動是本能，忠誠是選擇」。這場關於人性與愛情的討論，讓不少人重新思考關係中的忠誠與誘惑界限。