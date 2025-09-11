　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台南三井OUTLET二期明年開幕　3000坪商場獨家餐廳、店舖搶先看

▲▼台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產提供）

▲台南三井Outlet二期商場示意圖。（圖／三井不動產提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南三井Outlet宣布，第二期商場將於明年春天完工營運。全新商場廣達3000坪，並有三層樓，同時引進首次來台與台南獨家的生活、餐飲品牌，滿足旅客購物、餐飲等休閒需求。

▲▼台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產提供）

▲▼商場內部空間。

▲▼台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產提供）

台南三井Outlet第二期商場空間設計規劃以「Tropical Alley」為概念，並有三層樓。延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，創造一個充滿活力與魅力兼具的商業設施。二期的各個樓層與原一期各樓層間皆有兩處銜接的連通道，未來顧客來館將有更加寬廣、更順暢的購物空間。

亮點品牌方便，則有首次來台展店的日本銷售額與店舖數均為第一名的知名母嬰品牌「西松屋」、日系精緻韓國料理「美菜莉」、支援在地生活所需之大型超市「LOPIA」、居家生活品牌大店「MUJI」、生活家電「集雅社」、「Panasonic」與生活型態大店「POYA寶雅」等。

▲▼台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產提供）

▲及水火鍋。

而隨著每年造訪台南的觀光客、商務人士，以及周邊居住人口的激增，滿足大量的餐飲需求也是這次二期的招商重點。此次二期擴增了包含台南獨家的日系餐飲「pommesポムの樹」、「天吉屋」，還有知名連鎖餐飲旗下的「及水火鍋」、義式料理結合美式風味的「MORE FUN」等約10個餐飲品牌。

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越台南小北門店已開始試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

而新光三越最新「台南小北門店」已經開始試營運，有超過200家品牌進駐，其中60間為獨家或首發，如日本超市LOPIA首進台南、還有南部首間Pokémon Center POP UP Store、泡泡瑪特等，並推出結合藝術與科技的AI PASS卡會員制。

餐飲早已是百貨的集客主軸，此次共計有超過30家特色飲食品牌進駐，包括首度南下展店的韓式炸雞 Bonchon Chicken，日式甜點 108 MATCHA SARO 現烤抹茶銅鑼燒與大判燒，義大利品牌 VENCHI 提供獨家冰淇淋口味等。另有來自台北的「花井」日式食堂，以居酒屋氛圍切入南台市場。這些品牌的共通點，是過去需北上或出國才能吃到，如今集中進駐台南北區，凸顯百貨對「美食首都」的在地定位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境
快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢抗告　高院今不裁定
獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假
黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」：道歉來得及嗎
只被當砲友！她激戰完揮刀刺頸　心儀男當場噴血
陳漢典Lulu證實有「愛的結晶」　TVBS：大約在年底
李雅英告別TPBL！　雲豹發文Thank You
快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台南三井OUTLET二期明年開幕　3000坪商場獨家餐廳、店舖搶先看

肯德基推中秋限定「奶皇流心Q蛋撻」　單點售價55元

全聯「永續行動獎」大放異彩！勇奪1金3銀1銅「惜食減廢行動」獲金級肯定

「Uber One學生方案」新上線　適用族群、會員福利一次看

日本速食品牌「Dom Dom漢堡」宣布登台　插旗新光三越A11館

連好萊塢明星都在用！超夯髮品美式賣場限時搶購　網友喊：比代購還便宜

「捐血免費吃麥當勞大麥克」9/15開跑　95所校園限定

省錢換iPhone 17新機　5大電商預購優惠、最高回饋一次看

7-11推出小熊維尼、大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

肯德基今天限定「3大優惠券」　雞塊買1送1、花生熔岩雞腿堡3折

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

台南三井OUTLET二期明年開幕　3000坪商場獨家餐廳、店舖搶先看

肯德基推中秋限定「奶皇流心Q蛋撻」　單點售價55元

全聯「永續行動獎」大放異彩！勇奪1金3銀1銅「惜食減廢行動」獲金級肯定

「Uber One學生方案」新上線　適用族群、會員福利一次看

日本速食品牌「Dom Dom漢堡」宣布登台　插旗新光三越A11館

連好萊塢明星都在用！超夯髮品美式賣場限時搶購　網友喊：比代購還便宜

「捐血免費吃麥當勞大麥克」9/15開跑　95所校園限定

省錢換iPhone 17新機　5大電商預購優惠、最高回饋一次看

7-11推出小熊維尼、大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

肯德基今天限定「3大優惠券」　雞塊買1送1、花生熔岩雞腿堡3折

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

消費熱門新聞

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

省錢換iPhone 17新機　5大電商預購優惠整理

三商炸雞買1送1限時2周開跑

日本速食品牌「Dom Dom漢堡」登台

SYM多款機車購買享六千最高優惠

7-11寄杯「買2送2、買10送10」

超夯髮品美式賣場限時搶購

繼光香香雞咖哩炸雞限量買1送1

「Uber One學生方案」新上線

肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

捐血免費吃大麥克限時47天開跑

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

五題測驗找到你的最佳工作拍檔

更多熱門

相關新聞

住台南五星飯店+1元享行政酒廊

住台南五星飯店+1元享行政酒廊

近期台南又新增許多新景點，走逛的同時，挑一間舒適的旅宿讓自己能好好休息更重要。台南就有3間旅宿近期都推出住房專案，+1元就能享受行政酒廊，並在行政酒廊內享用半自助式早餐。

台南近期新開幕3處新景點

台南近期新開幕3處新景點

台南5大必住老宅旅宿名單

台南5大必住老宅旅宿名單

笑笑羊進駐台南安平成療癒新地標

笑笑羊進駐台南安平成療癒新地標

住台南五星酒店12歲以下免費

住台南五星酒店12歲以下免費

關鍵字：

台南旅遊台南三井Outlet

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

Lulu無預警嫁給陳漢典！

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面