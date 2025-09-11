台南三井OUTLET二期明年開幕　3000坪商場獨家餐廳、店舖搶先看

▲台南三井Outlet二期商場示意圖。（圖／三井不動產提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南三井Outlet宣布，第二期商場將於明年春天完工營運。全新商場廣達3000坪，並有三層樓，同時引進首次來台與台南獨家的生活、餐飲品牌，滿足旅客購物、餐飲等休閒需求。

▲▼商場內部空間。

台南三井Outlet第二期商場空間設計規劃以「Tropical Alley」為概念，並有三層樓。延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，創造一個充滿活力與魅力兼具的商業設施。二期的各個樓層與原一期各樓層間皆有兩處銜接的連通道，未來顧客來館將有更加寬廣、更順暢的購物空間。

亮點品牌方便，則有首次來台展店的日本銷售額與店舖數均為第一名的知名母嬰品牌「西松屋」、日系精緻韓國料理「美菜莉」、支援在地生活所需之大型超市「LOPIA」、居家生活品牌大店「MUJI」、生活家電「集雅社」、「Panasonic」與生活型態大店「POYA寶雅」等。

▲及水火鍋。

而隨著每年造訪台南的觀光客、商務人士，以及周邊居住人口的激增，滿足大量的餐飲需求也是這次二期的招商重點。此次二期擴增了包含台南獨家的日系餐飲「pommesポムの樹」、「天吉屋」，還有知名連鎖餐飲旗下的「及水火鍋」、義式料理結合美式風味的「MORE FUN」等約10個餐飲品牌。

▲新光三越台南小北門店已開始試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

而新光三越最新「台南小北門店」已經開始試營運，有超過200家品牌進駐，其中60間為獨家或首發，如日本超市LOPIA首進台南、還有南部首間Pokémon Center POP UP Store、泡泡瑪特等，並推出結合藝術與科技的AI PASS卡會員制。

餐飲早已是百貨的集客主軸，此次共計有超過30家特色飲食品牌進駐，包括首度南下展店的韓式炸雞 Bonchon Chicken，日式甜點 108 MATCHA SARO 現烤抹茶銅鑼燒與大判燒，義大利品牌 VENCHI 提供獨家冰淇淋口味等。另有來自台北的「花井」日式食堂，以居酒屋氛圍切入南台市場。這些品牌的共通點，是過去需北上或出國才能吃到，如今集中進駐台南北區，凸顯百貨對「美食首都」的在地定位。