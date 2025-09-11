AV界「最美主播」宣布引退！8年生涯劃下句點　達人震驚：太突然

▲山岸綺花宣布引退。（圖／翻攝自IG／ayakayamagishi_，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有「最美主播」之稱的AV女優山岸綺花（山岸あや花）10日透過經紀公司LiStarPro的官方X宣布，將於9月底正式離開經紀公司並自AV界引退，結束她長達8年的成人影業生涯。消息一出，瞬間引發業界與粉絲廣泛討論，就連AV達人一劍浣春秋也震驚表示，「太突然了」、「說不遺憾是騙人的」。

山岸綺花出道於2017年，曾在地方電視台擔任主播，24歲時轉戰成人產業，累積近80萬X（Twitter）追蹤，並獲「最優秀女優獎」提名，是圈內知名人氣女優。事務所在聲明中表示，雖然消息來得突然，但她已下定決心邁向下一個舞台，希望粉絲們能理解並支持她的決定。

山岸綺花本人也透過事務所發表畢業感言，感謝過去8年片商、經紀公司以及粉絲們的支持，並透露將在10月起以自由身展開新活動，暗示即便卸下AV女優身份，她仍計畫在藝能領域繼續發展。不過，她自今年7月參加香港活動後便停止更新社群，並悄然從事務所所屬名單中消失，也引起業界和粉絲的高度關注。

對此，一劍浣春秋表示，這個消息來得相當突然，她今年7月才在香港活動開心亮相，回到日本後便停止更新社群，隨即被事務所從所屬名單中刪除，並宣布九月底退社，「AV女優真的是來去一陣風」，探查引退真相並不容易，而山岸綺花自7月後就已基本停工，這讓引退消息顯得格外出乎意料。

至於未來是否還會參加活動，一劍浣春秋認為，日本方面應該不會了，目前僅剩海外澳門的活動可能見到她身影，如果她真的出席澳門活動，那將是「奇蹟中的奇蹟」，也呼籲粉絲把握最後機會向她道別。

一劍浣春秋最後感嘆，考量山岸綺花在業界的資歷及成績，她「非常值得一支引退作」，身為第一家與她合作的海外廠商，「我能看出她一定會紅，卻猜不到這結果，說不遺憾是騙人的…」