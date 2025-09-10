音樂也有詐！微信「聲樂招生」提供訓練保證演出　婦匯款險被騙

▲▼一名郭姓婦女誤信微信招生廣告欲匯款，幸遇見機警行員與員警告知阻詐，保住民眾的辛苦錢。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市東勢分局於8日15時53分許，接獲轄內彰化銀行職員電話，指稱一民眾疑遭歹徒詐騙匯款，員警獲報趕至銀行告知這是詐團的手法，驚覺後放棄匯款，行員與員警成功組詐，保住民眾的辛苦錢。

東勢派出所於前日下午接獲彰化銀行來電告知，疑似有詐騙情事需警方協助，東勢派出所警員詹祐祥、洪健銘到達現場，向匯款人郭女(73歲)詢問了解，郭女表示今年9月在微信看到聲樂招生廣告，點擊加入假冒聲樂老師的歹徒為好友，其向被害人表示報名優惠需盡快完成匯款人民幣2100元(約臺幣8967元)，郭女至彰銀全程手持電話並填寫匯款申請書，且神情緊張，行員察覺有異，便通知派出所警員到場，警員查看郭女微信對話紀錄後，告知郭女此類詐騙手法，郭女始驚覺遭詐騙並放棄匯款，行員與警員共同阻詐成功，郭女對警方與彰銀行員深表感謝之意。

東勢分局東勢派出所所長周信忠提醒，詐騙手法層出不窮，不肖集團假藉「聲樂招生」等名義，在通訊軟體微信大肆招攬學生，號稱能提供專業課程與演出機會，實則誘使民眾繳納高額「保證金」、「教材費」或「報名費」，此類「招生、培訓」多為詐騙慣用話術，強調正規音樂課程，不會要求高額保證金，更不會催促立即轉帳。防詐需要「全民一心」，除了政府與金融機構把關，更仰賴民眾提高警覺，若能做到「一聽、二掛、三查證」，就能大幅降低受騙風險，凡事謹慎求證，才能遠離詐騙。