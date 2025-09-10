iPhone 17 Pro推新色「竟然取消黑色」！果粉崩潰：不想買了

▲iPhone 17 Pro推出三種顏色。（圖／翻攝自蘋果）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果在今（9日）發表會上正式揭曉iPhone 17 Pro全新配色，與外界傳聞相符，新增「橘色與藍色」兩款選項。不過有網友抱怨，手機就是要拿黑色的，看起來比較有質感，而且黑色是本色，怎麼可以刪除。對此，許多人失望嘆「少了黑色，不知道要選什麼色了。」

網友在Threads發文，本來今年打算換手機的，看了一下iPhone 17 Pro的規格跟顏色，居然沒有基本款黑色，僅有白色、橘色以及藍色，「手機就是要黑色吧，直女的吶喊。」

不少網友也紛紛發文抱怨，「蘋果黑色歷代調色都很好看，不懂這種最百搭的顏色竟然沒有」、「沒有黑色合理嗎」、「這三個顏色我真的選不出來耶」、「如果黑色之後才出，我會瘋掉」、「沒有黑色直接不想換了」、「Pro不是應該隨便都應該有黑白嗎？我的黑色呢？」「本來打算帥氣又低調地選黑色，結果蘋果直接幫我刪掉這個選項」。

還有熱愛黑色的果粉崩潰喊，「這次iPhone 17 Pro最讓我失望卻步的是，竟然沒有黑色或石墨色！？叫我這個從iPhone 4一路到現在都選黑色的人情何以堪」、「黑色最耐看竟然沒有，iPhone每代都用黑色」。