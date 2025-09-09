　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE新增「AI功能」全網炸鍋！一票台人嚇喊：好可怕

▲▼滑手機,LINE,訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE近日新增了AI回覆功能，讓台灣網友直言「好邪門」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯振中／綜合報導

LINE是台灣最常用的通訊軟體，但近日卻被用戶發現悄悄上線「AI自動回覆」功能。系統會根據對話自動生成多則建議訊息，甚至模仿人類語氣、加入表情符號。此舉一曝光隨即引發台日網友熱烈討論，許多人擔憂「聊天不再是真人互動」，更有人直呼「這樣太噁心」，批評人際交流將被機器取代。

有網友在Threads上曬出截圖，顯示輸入框旁出現「AI按鈕」，點選即可跳出回覆選項。原PO驚訝表示自己「現在才發現」，並透露該功能每天僅能免費使用三次，若要繼續使用需額外付費。此文一出，引來不少人反感，直言「敷衍的最高境界」、「到時候都不知道對面是不是朋友」。

批評聲浪不斷，有人憂心對話隱私恐遭蒐集，也擔心「談戀愛時到底在跟誰聊天」。部分日本用戶則抱怨「感覺超不安」、「希望能關閉功能」。台灣網友更直言，「溝通軟體也要AI？生命都不是自己的了」，甚至有人緊張喊話「好可怕」、「拜託不要開放來台」。

▼LINE近日新增了AI回覆功能，讓台灣網友直言「好邪門」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不過，也有少數網友認為此功能具便利性，特別是在開車或不擅長文字表達時能派上用場，認為「挺好用」、「以後傳訊息不用動腦」。支持與反對聲音並存，讓LINE原本打算提供的貼心輔助，意外演變成爭議焦點。

據了解，目前LINE的AI回覆功能尚未全面上線，僅有部分用戶可搶先試用。該功能採用Google與OpenAI的生成式AI技術，且在啟用前必須勾選同意書，允許LINE收集並使用相關對話資訊，並可能與子公司、關聯企業或外包商共享，官方聲稱目的在於「提供最佳化體驗」。

事實上，這項「AI回覆」的功能是日本限定的新功能，與先前已停用的官方帳號AI自動回覆不同。而台灣是否會推出該功能，台灣官方並未正面回應。

 
關鍵字：

LINEAI自動回覆聊天爭議

