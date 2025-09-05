台灣生育率吊車尾　「竹科超會生」引外媒關注！2關鍵原因曝

▲ 台灣生育率低迷，竹科卻表現亮眼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣生育率全球吊車尾，人口連續19個月負成長，竹科卻出現罕見的「嬰兒潮」，引發外媒關注。《Rest of the World》報導指出，在台積電、聯發科等科技巨頭聚集的「台灣矽谷」，生育率明顯逆勢上揚，形成強烈對比。

據內政部最新統計，台灣去年總生育率僅0.89，新竹市粗出生率卻達7.81‰，高於全國平均的6.70‰。中研院人口學家楊文山分析，「這是年輕、高學歷且正值生育黃金期的成年人大量湧入的結果」，「他們往往擁有更高且更穩定的收入，更可能組建家庭。」

報導指出，科技業高薪是背後關鍵，新竹科技從業人員年薪約185萬台幣，是全國平均的3倍以上，資深台積電員工甚至可達500萬台幣。充裕的經濟條件使許多家庭可負擔單薪家庭模式，39歲女子郭佳馨（音譯）嫁給聯發科工程師後搬到新竹，為照顧兩個女兒辭去原先的行政工作，「在這裡生兩個、甚至三個孩子很常見，我們並不特別。」

企業也積極鼓勵生育，台積電2023年自豪宣布，該公司員工貢獻了當年全台1.8%的新生兒。聯發科和台積電均在廠區設立托兒所；聯詠科技更提供每月最高5000元育兒津貼，直到孩子滿6歲。新竹市議員劉崇顯也透露，當地學校正努力擴建，以應付不斷增長的學童需求。