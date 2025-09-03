捨身奉獻！勇消張敬謙新店救溺殉職　中市府今入祀忠烈祠

▲副市長黃國榮慰問勇消張敬謙的家屬。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市消防局分隊長張敬謙今年7月執行新店水域救援任務時不幸殉職，由於張設籍台中市，市政府今（3）天舉行秋祭國殤典禮前，特別為祂舉辦入祀儀式，以表彰盡忠職守、捨身奉獻的精神，往後將與歷代烈士一同由國家隆重緬懷。

台中市政府上午分別在北區、豐原區忠烈祠舉行秋祭國殤典禮，追思為國犧牲的軍警消烈士，並向遺族表達崇高敬意，7月搶救溺水民眾而殉職的台中市籍分隊長張敬謙，也同時入祀北區忠烈祠，由副市長黃國榮擔任主祭官，率領新北市政府消防局副局長陳國忠及第四大隊大隊長尚少華等各界祭祀追思。

黃國榮指出，張分隊長在新北市服務5、6年間，累積49次嘉獎與10次記功，不僅救火專業卓越，更積極投入山難、水難的營救任務，充分展現無私與勇敢，他的犧牲與歷代烈士一樣，都是國家與社會的守護者。

民政局長吳世瑋說明，台中市忠烈祠迄今共奉祀598位烈士，北區525位、豐原區73位，包括今日入祀的張敬謙分隊長、早期革命抗日犧牲的國軍及殉難人民，與近年因執行勤務不幸殉職的軍士官兵、警消、民防人員，供後世瞻仰。

為方便烈士遺屬及參觀忠烈祠民眾能迅速查找烈士資料、緬懷追思先烈事蹟，台中市忠烈祠也建置烈士查詢系統，將現行保存的書面文字檔案資訊化，方便民眾即時查找閱覽。

台中市孔廟忠烈祠聯合管理所長李書華說明，今日北區及豐原區忠烈祠典禮現場，分別由光華高工及豐原高商樂儀隊演奏國歌及哀樂，表達對先烈的追思與悼念，接續由主祭官向國民革命烈士靈位上香、獻花，隨後由司儀恭讀祭文，最後主祭官則帶領全體向烈士牌位行三鞠躬禮，並逐一向烈士遺族拱手行禮致意，儀式圓滿完成。

▲黃國榮擔任秋祭國殤典禮主祭。