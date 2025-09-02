　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

▲▼「雨刷」蔡政宜決定參選嘉義縣第4選區議員，今成立競選總部。（圖／民眾提供）

▲假球案主謀「雨刷」涉恐嚇光電業者外，又另涉跨國洗錢200億被捕。（圖／資料照）

記者賴文萱、陳宏瑞、柯沛辰／高雄報導

嘉義縣無黨籍議員、綽號「雨刷」的蔡政宜曾因中職假球案服刑，如今捲入洗錢疑雲，2日晚間遭羈押禁見。高雄地院說明，蔡政宜不僅涉犯操縱犯罪組織罪，還涉跨國洗錢犯罪，金額折合新台幣超過200億元，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，嚴重影響我國及國際金融秩序，因此羈押禁見2個月。

高雄地院表示，法官訊問後，認定蔡政宜涉犯操縱犯罪組織罪、洗錢財物達新台幣1億元以上之一般洗錢罪、特殊洗錢罪，嫌疑重大，加上被告是在桃園機場被警方拘提到案，有事實足認被告有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞

高雄地院指出，本案另涉及跨國洗錢犯罪、金額超過泰銖200億元（折合新台幣亦超過200億元），嚴重影響我國及跨國金融秩序之穩定，認為有羈押必要性，因而裁定自即日起羈押2個月，並禁止接見通信。本案尚未確定，可提起抗告。

蔡政宜因2009年中職簽賭假球案遭判刑3年8月，2016年出獄後於2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」姿態重返政壇，不料現在又捲入國內及跨國洗錢案遭羈押。

據了解，檢警懷疑蔡政宜協助東南亞多家博弈網站進行地下匯兌，三年多來金流超過200億元，以抽頭0.5%至1%計算，獲利恐逾億元。橋頭地檢署指出，辦案過程中另拘提一名洗錢機房裴姓幹部，訊後則以10萬元交保。

1日下午，蔡移送橋頭地檢署複訊後，檢察官深夜認定其涉犯《洗錢防制法》等罪嫌重大，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外國人超愛！台北這夜市「繁華到沒落」　全場嘆：不是店家問題
快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見原因
公務員遭詐435萬！長腿按摩妹、竹聯月堂成員被逮
劉書宏驚傳「肋骨骨裂」！　忍痛6天揭傷勢
快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍
台灣9海纜已斷？　賴清德發聲闢謠
快訊／走讀傷8警！中正一分局通知黃國昌等3人到案
停北市機車格「吞600元罰單」傻眼了　停管處解答！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍

快訊／民眾黨走讀傷8警！中正一分局製發通知書　通知黃國昌等3人到案

快訊／涉洗錢200億！「雨刷」桃機出境前遭逮　法院裁定羈押禁見

快訊／檢修自走砲慘遭斷指　十軍團下士右食指壞死無法接回

桃園分署9月聯合拍賣會　搶手5層樓建物1920萬標出

國1員林路段3車追撞！駕駛燒成焦屍　瞬間炸成火球恐怖畫面曝

泰女「倉鼠丟馬桶」PO網...竟是為了氣男友！檢認定違反動保法

快訊／十軍團下士檢修自走砲慘遭斷指　1.5小時後才找到急送醫

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺　已發出相驗證明書

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍

快訊／民眾黨走讀傷8警！中正一分局製發通知書　通知黃國昌等3人到案

快訊／涉洗錢200億！「雨刷」桃機出境前遭逮　法院裁定羈押禁見

快訊／檢修自走砲慘遭斷指　十軍團下士右食指壞死無法接回

桃園分署9月聯合拍賣會　搶手5層樓建物1920萬標出

國1員林路段3車追撞！駕駛燒成焦屍　瞬間炸成火球恐怖畫面曝

泰女「倉鼠丟馬桶」PO網...竟是為了氣男友！檢認定違反動保法

快訊／十軍團下士檢修自走砲慘遭斷指　1.5小時後才找到急送醫

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺　已發出相驗證明書

推動人水共生！新北大窠坑溪工程獲獎　生態物種重返溪濱

藝起發光再遭攻擊　官網消失宋逸民發聲了

快訊／施工打翻松香水！高雄民宅驚傳火警　一家7口燒燙傷送醫

網友求助找「像霍爾狗狗的男星」　釣出本尊PO對比照：茵茵比較可愛

總被說太敏感！專家揭「高敏感族」10大特質　細膩特質讓你在職場更吃香

外國人超愛！台北這夜市「繁華到沒落」　全場嘆：不是店家問題

快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

LINE「14款免費貼圖」限時下載！社畜兔、天竺鼠布丁超Q

海運研究協會本月5日會員大會　20位傑出海運青年名單公布

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

社會熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

彭振聲曝認罪原因　「檢察官說圖利我就認了」

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

應曉薇有新罪名！　柯文哲要無罪脫身可能性低

小英男孩賊星該敗！　20樓丟iPhone「奇蹟發生」反成鐵證

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

彭振聲認罪原因曝　憶亡妻嘆：活下來不容易

即／男砸3車毀玻璃　秒遭報仇「8打1」手腳全斷

紅豆食府便當有蟑螂　消費者求償500萬吞敗

更多熱門

相關新聞

即／涉洗錢200億！「雨刷」遭羈押禁見

即／涉洗錢200億！「雨刷」遭羈押禁見

曾因中職假球案服刑的嘉義縣無黨籍議員、綽號「雨刷」的蔡政宜，捲入洗錢疑雲。檢警追查高雄地下洗錢機房，發現蔡涉有重嫌，8月31日中午他準備自桃園機場飛往越南胡志明市時，被檢警拘提到案並同步搜索。1日移送橋頭地檢署複訊後，檢察官認定有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。法院今（2）日晚間裁定羈押禁見。

「雨刷」洗錢200億遭聲押　爽住亞灣豪宅

「雨刷」洗錢200億遭聲押　爽住亞灣豪宅

即／涉犯洗錢等案！中職假球案主謀「雨刷」蔡政宜遭檢拘提

即／涉犯洗錢等案！中職假球案主謀「雨刷」蔡政宜遭檢拘提

BOSCH「軟骨雨刷發明者」做愛心

BOSCH「軟骨雨刷發明者」做愛心

張誌家客死異鄉　短短人生把握當下

張誌家客死異鄉　短短人生把握當下

關鍵字：

雨刷蔡政宜

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面