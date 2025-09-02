快訊／「雨刷」涉洗錢200億遭逮　法院揭羈押禁見3大原因

▲假球案主謀「雨刷」涉恐嚇光電業者外，又另涉跨國洗錢200億被捕。（圖／資料照）

記者賴文萱、陳宏瑞、柯沛辰／高雄報導

嘉義縣無黨籍議員、綽號「雨刷」的蔡政宜曾因中職假球案服刑，如今捲入洗錢疑雲，2日晚間遭羈押禁見。高雄地院說明，蔡政宜不僅涉犯操縱犯罪組織罪，還涉跨國洗錢犯罪，金額折合新台幣超過200億元，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，嚴重影響我國及國際金融秩序，因此羈押禁見2個月。

高雄地院表示，法官訊問後，認定蔡政宜涉犯操縱犯罪組織罪、洗錢財物達新台幣1億元以上之一般洗錢罪、特殊洗錢罪，嫌疑重大，加上被告是在桃園機場被警方拘提到案，有事實足認被告有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞。

高雄地院指出，本案另涉及跨國洗錢犯罪、金額超過泰銖200億元（折合新台幣亦超過200億元），嚴重影響我國及跨國金融秩序之穩定，認為有羈押必要性，因而裁定自即日起羈押2個月，並禁止接見通信。本案尚未確定，可提起抗告。

蔡政宜因2009年中職簽賭假球案遭判刑3年8月，2016年出獄後於2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」姿態重返政壇，不料現在又捲入國內及跨國洗錢案遭羈押。

據了解，檢警懷疑蔡政宜協助東南亞多家博弈網站進行地下匯兌，三年多來金流超過200億元，以抽頭0.5%至1%計算，獲利恐逾億元。橋頭地檢署指出，辦案過程中另拘提一名洗錢機房裴姓幹部，訊後則以10萬元交保。

1日下午，蔡移送橋頭地檢署複訊後，檢察官深夜認定其涉犯《洗錢防制法》等罪嫌重大，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。