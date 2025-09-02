拳擊對練6回合「眼睛上吊」　壯男昏迷4個月亡！家屬告6人結果曝

▲家屬指控拳擊館在對打練習時，讓學員遭頭部連續重擊，導致腦部受傷昏迷不治。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子前年到拳擊館上課，接受教練指導進行多人分組對模擬對打時，突然自己到一旁休息，教練發現不對勁，請拳館人員打119，但張男送醫後陷入昏迷4個多月不治。家屬怒控拳擊館長、教練和學員共6人害張男在安全防護不足的情況下，頭部受連續重擊又未及時送醫，涉嫌過失致死，台北地檢署調查認為證據不足，處分不起訴。

家屬指控，張男在2023年9月2日下午，到台北市大安區某拳擊館分館進行團體課程，但館方沒有提供足夠的護具，張男疑遭對連續重擊頭部，導致身體出現不適，但教練和其他學員沒有立即暫停，導致張男因外傷性硬腦膜下出血合併腦疝與水腫，陷入嚴重昏迷，直到到2024年1月25日晚間宣告不治。

現場林姓教練喊冤，學員們當天從下午3點半開始熱身，熱身結束時大約4點10分，他請學員休息並配戴拳套、護頭、牙墊及手綁帶，開始慢慢進行模擬對打訓練，且有告訴學員，練習以技術、速度為主，只能用五分力，每2分鐘休息1分鐘。

林姓教練表示，張男訓練到第二循環第二回合的時候，就自己坐著休息，還把把頭套拿掉在摸頭，教練覺得怪怪的，請張男坐到地板上以免跌倒，並請拳館同仁去買冰塊，幫張男冰敷脖子降溫，再請1名醫生學員幫忙查看，是醫生學員判斷需要叫119。

這名醫生學員也作證，當時張男的眼睛往上看，且雙眼無法對焦；其他學員也分別證稱，張男有說不舒服，就到旁邊休息，有學員去和張男聊天，一開始並無異常，後來發現他意識越來越模糊，現場有人打119把張男送走。

檢察官調查，張男事發時正值32歲壯年，已經上滿30堂的初階課程並通過進階認證考試，身材並沒有比其他對練學員嬌小、瘦弱，根據監視器畫面，張男在對練時也沒有明顯落居下風或單方面遭受拳擊，也沒有人刻意集中攻擊張男頭部、頸後、後腦的情形。

監視器畫面顯示，張男在6次對打練習中，外觀、動作沒有明顯異常，且在下午4點40分時，以正常速度步行到座椅區休息，1分鐘後，教練上前關心，之後張男仍在轉動頸部、手摸後腦，其他學員陸續靠近查看，4點57分就有救護人員到場，準備將張男送醫，可見張男一開始並無明顯異常，旁人發現有異後，立即通知救護人員到場。

檢察官認為，張男的腦部傷勢不是一般救護設備可應對，且需要有專業知識技術才能做醫療處置，無證據顯示館方未提供充足安全防護、學員持續重擊、延誤通報送醫等過失，因此將拳擊館長、教練及4名在場學員都處分不起訴。