新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

巴黎世家「新款托特包」酷似超市塑膠袋！售價3萬竟賣到缺貨

Marché藍色Dyneema中號版型可折疊托特包。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲Marché藍色Dyneema中號版型可折疊托特包。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

圖文／CTWANT

歐洲高端時裝品牌巴黎世家（Balenciaga）近日再度引發關注。品牌官網新上架1款名為「Marché藍色Dyneema中號版型可折疊托特包」的設計單品，亮相於Balenciaga 2025冬季系列Look 25。這款托特包外觀幾乎與重複使用的超市塑膠袋如出一轍，甚至連折痕都被保留下來，但售價卻高達995美元（約合新台幣30,528元）。

根據官網資訊，這款藍色托特包高53公分、長50公分，寬度僅1公分。雖然造型極度簡約，但採用的是聚酰胺與迪尼瑪纖維（Dyneema）材質，據說強度甚至比鋼鐵還堅硬，承重可達10公斤，無論是放入筆電、平板，甚至一整顆西瓜都不成問題。目前，這款新包在官網及官方程式上皆顯示為缺貨狀態。

外觀酷似宜家（IKEA）購物袋的巴黎世家手提包（左）、巴黎世家垃圾袋（右）。（圖／翻攝自巴黎世家、《網易》）

▲外觀酷似宜家（IKEA）購物袋的巴黎世家手提包（左）、巴黎世家垃圾袋（右）。（圖／翻攝自巴黎世家、《網易》）

值得一提的是，這並非巴黎世家首次推出與日常塑膠袋極為相似的設計。早在2017年5月，品牌便曾推出一款亮藍色、超大尺寸、搭配寬肩帶的手提包，售價高達2145美元（約合新台幣65,795元），因外觀酷似宜家（IKEA）僅售99美分（約合新台幣30元）的藍色購物袋，一度在市場掀起巨大話題。

而在2022年秋季，巴黎世家也曾推出過一款外觀與垃圾袋極為相像的設計單品，甚至直接在官網將其命名為「Trash Pouch」，即為「垃圾袋」。這款「垃圾袋」的售價更是高達1790美元（約合新台幣54,914元）。

原始連結

