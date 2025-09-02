福岡冠軍咖啡　宣布9月底撤台

　
政治

福岡冠軍咖啡「REC COFFEE」　宣布9月底撤台

▲▼REC COFFEE Taiwan。（圖／翻攝臉書／REC COFFEE Taiwan）

▲日本精品手沖咖啡、福岡世界級冠軍咖啡品牌「REC COFFEE」台中店。（圖／翻攝臉書／REC COFFEE Taiwan） 

記者葉國吏／綜合報導　

日本精品手沖咖啡、福岡世界級冠軍咖啡品牌「REC COFFEE」，近日在官方社群宣布即將結束台灣代理業務，最遲於2025年正式撤出市場。

「REC COFFEE」由咖啡師岩瀨由和（Masakazu Iwase）與社長北添修（Osamu Kitazoe）聯手創立，起初僅是福岡街頭的一台行動咖啡車。憑藉對品質的極致追求，品牌迅速崛起，岩瀨由和更曾連續兩年在日本咖啡師大賽（JBC）摘冠，並於2016年在世界咖啡師大賽（WBC）贏得亞軍。

▲▼REC COFFEE Taiwan。（圖／翻攝臉書／REC COFFEE Taiwan）

▲REC COFFEE Taiwan宣布即將結束營業。（圖／翻攝臉書／REC COFFEE Taiwan）

位於台中中國信託金融大樓26樓的REC COFFEE首家旗艦店，以溫暖木質與清水模設計為主，並設有露天座位區，讓顧客一邊品味咖啡、一邊俯瞰台中的城市美景。

不過業者近日在臉書公告，表示日本總部決議不再續約，REC COFFEE將於2025年9月30日退出台灣市場。品牌也宣布自今年9月起推出原創周邊商品半價促銷，以回饋顧客支持。

