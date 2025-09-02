開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

▲桃園衛生局籲落實洗手五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假結束，學童1日起重新返校學習互動，正值腸病毒好發季節，更需做好個人及環境衛生。桃園市衛生局表示，依據衛福部疾管署監測資料顯示，上週（8月24日至8月30日）桃園市腸病毒健保門急診就診人次為1,106人次，接近桃園市腸病毒流行閾值（1,200人次）。

▲衛生局提醒學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1,000PPM漂白水進行定期消毒。（圖／衛生局提供）

衛生局提醒家長務必密切關注孩子的健康狀況，並堅守「生病不上學」的原則，特別注意重症的早期徵兆，打造安全的校園環境。衛生局表示，防疫應從日常做起，提醒民眾及教托（育）機構應教導家中幼兒及機構內學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），若學童經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔。

衛生局特別提醒，學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1,000PPM漂白水進行定期消毒，落實機構內感控措施。

衛生局呼籲家長，腸病毒引起的重症病程變化快速，尤其5歲以下嬰幼兒為高危險群，如有孩子出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。