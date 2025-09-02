　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

▲腸病毒好發，桃園籲落實洗手五步驟

▲桃園衛生局籲落實洗手五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假結束，學童1日起重新返校學習互動，正值腸病毒好發季節，更需做好個人及環境衛生。桃園市衛生局表示，依據衛福部疾管署監測資料顯示，上週（8月24日至8月30日）桃園市腸病毒健保門急診就診人次為1,106人次，接近桃園市腸病毒流行閾值（1,200人次）。

▲腸病毒好發，桃園籲落實洗手五步驟

▲衛生局提醒學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1,000PPM漂白水進行定期消毒。（圖／衛生局提供）

衛生局提醒家長務必密切關注孩子的健康狀況，並堅守「生病不上學」的原則，特別注意重症的早期徵兆，打造安全的校園環境。衛生局表示，防疫應從日常做起，提醒民眾及教托（育）機構應教導家中幼兒及機構內學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），若學童經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔。

▲腸病毒好發，桃園籲落實洗手五步驟

衛生局特別提醒，學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1,000PPM漂白水進行定期消毒，落實機構內感控措施。

衛生局呼籲家長，腸病毒引起的重症病程變化快速，尤其5歲以下嬰幼兒為高危險群，如有孩子出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道追撞車禍　一人慘死
YTR出軌被抓包！　發文懺悔
她養生20年「不吃炸物甜食」卻老更快　醫曝關鍵2原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

新北6009座公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官「好廁你來評」

八里紫皇天乙真慶宮捐8000斤白米　偕社會局助新北弱勢家庭

新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康　號召全民運動

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

新北6009座公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官「好廁你來評」

八里紫皇天乙真慶宮捐8000斤白米　偕社會局助新北弱勢家庭

新北仁愛之家歡慶50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康　號召全民運動

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

2台男潛水10分失蹤死亡　沖繩人稱「恐怖蛇洞」曝！會找不到出口

琵琶「準颱風」可能生成　路徑分歧大！日本估2條路岔開走

印尼示威暴動已6死「軍隊進駐首都」　關鍵地點布署狙擊手

TOYOTA今年7月「全球銷量創新高」！油電動力助攻單月突破90萬輛

新北6009座公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官「好廁你來評」

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

地方熱門新聞

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

桃捷直達車座椅升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

腸病毒好發　桃園籲落實洗手五步驟

新北仁愛之家50周年　劉和然：用愛伴長者半世紀

新北肌動計畫啟動！99國民體育日推3好康

巨鯨風箏升空　台中糕豐會首移師大安9/13、14登場

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

毛孩福音！新北假日友善寵物公車增「藍15線」

新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

更多熱門

相關新聞

竹市衛生局宣導防範腸病毒

竹市衛生局宣導防範腸病毒

新竹市衛生局為有效提升幼童腸病毒認知，防範社區腸病毒的疫情，有別於以往腸病毒宣導方式，首次於公園說故事宣導腸病毒，活動即將在7月21日及8月4日下午於中央公園登場，期盼透過創意活潑的衛教宣導，協助爸媽及幼童來防範各項疾病。

關鍵字：

腸病毒.桃園衛生局洗手五步驟

讀者迴響

熱門新聞

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

歐美掀起「666走路瘦身法」

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

YTR出軌被抓！發公開文懺悔：比被狗幹還爛

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

MLB轉播驚見「男球迷忘情揉奶」

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面