　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當北極熊的孤影成為無聲的質問　在冰雪盡頭看見地球的美麗與哀愁

文／人物誌

白茫茫的大地，無聲、靜謐卻壯闊綺麗。電影開頭的這幕，像一幅無人打擾的畫卷，與城市中車水馬龍的喧囂隔著天涯，彷彿踏入另一個純淨世界。這份驚豔提醒著我們——或許，這才是地球原本的模樣。

跨越極地，只為聆聽地球的聲音

為了拍攝《守護我們的星球》，舒夢蘭導演與攝影團隊橫跨七大洲、60餘國，從南極到北極，走遍地球上最遙遠的兩端。這樣長途而辛勤的跋涉，只為了一個信念：「記錄、聽見地球的聲音」。不難理解，為何她在2010年首次踏上南極大陸時，就毅然拋下主播光環，投入自然生態紀錄片的世界。因為，即使只是坐在電影院裡看著奇景躍上銀幕，觀眾也會被那股力量震懾，更何況是親身站在冰原之上、聆聽萬物呼吸的她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《守護我們的星球》舒夢蘭導演與攝影團隊走遍地球上最遙遠的兩端。（圖／東森電視）

為了拉近觀眾與極地的距離，全片採取緩慢而細緻的敘事節奏，透過當地的動物生活，帶領我們進入極地的生命韻律。許多珍貴而罕見的畫面在此隆重獻映——不只是動物們可愛逗趣的日常，也忠實呈現生態食物鏈中血腥而殘酷的一面：開腸破肚的企鵝、來不及長大的雛鳥……作為紀錄片導演，舒夢蘭無法介入這片土地上的弱肉強食，因為那是自有的生存法則。

當北極熊的孤影成為無聲的質問

《守護我們的星球》將無法插手的自然生態記錄在鏡頭下，讓人不禁深想難道這片大地，真沒有人為介入其中嗎？片中有一幕深深撞擊人心——遠方雪原上一具餓死的北極熊身影，靜靜倒臥在冰雪之間。儘管隔著距離與銀幕，那份孤寂與無力依然穿透心口，彷彿在無聲追問：牠的命運，真的與我們無關嗎？

▲《守護我們的星球》忠實呈現生態食物鏈中血腥而殘酷的一面。（圖／《守護我們的星球》劇照）

在這個牽一髮動全身的世界裡，我們的每一次選擇與行動，都正在影響著遠在北極的北極熊、深海中的鯨群。若不是有人執著地記錄，也許我們依舊渾然不覺地過活。

《守護我們的星球》不只是一部紀錄片，更是一封給予地球的情書。它提醒我們，眼前的美景並非理所當然，任何忽視與冷漠，都可能讓它悄然消逝。當電影結束、燈光亮起，那份震撼不該留在影院，而應化為日常中的行動——減少浪費、珍惜資源、守護每一塊土地與每一條生命。因為，我們不是地球的旁觀者，而是共同命運的守護人。

延伸閱讀

從《血色海灣》到《海洋陰謀》，以紀錄片揭露關於海洋的殘酷現實

15 年走遍 60 個國家，舒夢蘭用生態紀錄片，為無聲的冰川、不語的北極熊喉舌！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便
尺度極限！多莉Dory全裸入鏡羞：解鎖人生里程碑
沈伯洋慘被北市警局打臉
10倉鼠沖馬桶遭送辦！正妹喊冤「男友說要餵蛇」才先下手為強
台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟體液內褲給她：拿去報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當北極熊的孤影成為無聲的質問　在冰雪盡頭看見地球的美麗與哀愁

中華電信外包工作船「金門外海絞網」失去動力　遭中國漁船圍困求償

撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了：周休三日夢想實現

跟對的人出遊！妹子驚曝「手機1神奇現象」　破5萬人點頭：真的欸

中度磁暴明凌晨起持續24小時　導航、無線電恐短暫中斷

明天「中度磁暴」來襲24小時！　衛星導航與通訊恐中斷

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

桃園機場連7天推國軍購物9折優惠　軍人節當日還可換紀念品

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

當北極熊的孤影成為無聲的質問　在冰雪盡頭看見地球的美麗與哀愁

中華電信外包工作船「金門外海絞網」失去動力　遭中國漁船圍困求償

撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

才剛開學！她翻行事曆「4大連假」要來了：周休三日夢想實現

跟對的人出遊！妹子驚曝「手機1神奇現象」　破5萬人點頭：真的欸

中度磁暴明凌晨起持續24小時　導航、無線電恐短暫中斷

明天「中度磁暴」來襲24小時！　衛星導航與通訊恐中斷

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

桃園機場連7天推國軍購物9折優惠　軍人節當日還可換紀念品

續任不到5個月！兆豐投信總座黃大川突請辭　原因曝光

源頭管理創新局！新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市　發50元夜市券掀搶拍熱潮

帶毛孩輕鬆出遊更便利　新北假日友善寵物公車增「藍15線」

李明川開箱120元高鐵便當「變心了」！　批台鐵走味：我終於說出來

我飛行員驅離共機被嗆「自以為是」　犀利回擊：一輩子跪著做奴隸

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」還原角色　影片衝31萬觀看

最萌不速之客！領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

沈伯洋自爆遭偷拍「報警沒用」　北市警局打臉：沈說不用報案

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

生活熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

可能有新颱風　路徑估大迴轉

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

薪水跟坐辦公室一樣　台大畢業生轉職保全傻了

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

有婦幼停車證「少做1動作」收600元罰單

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

倉鼠沖馬桶！疑「台中做八大行業」　惡女身分起底曝光

私校學雜費5萬！「政府補助4萬」家長大讚

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

更多熱門

相關新聞

《我和我的殭屍女兒》躍居票房冠軍

《我和我的殭屍女兒》躍居票房冠軍

2025年韓國親情喜劇《我和我的殭屍女兒》，改編自李胤昌作家的同名網路漫畫，並由《綁架影帝黃晸珉》導演畢鑑盛執導，《機智醫生生活》曹政奭、《比天堂還美麗》李姃垠、《寄生上流》曹汝貞、《外傷重症中心》尹敬浩、崔惟理主演

遇到困境時用「雲淡風清」態度轉念

遇到困境時用「雲淡風清」態度轉念

「進戲院看鬼滅」成流行現象

「進戲院看鬼滅」成流行現象

4個台東深夜好去處

4個台東深夜好去處

把握瑣碎時間的Me Time

把握瑣碎時間的Me Time

關鍵字：

人物誌守護我們的星球紀綠片大自然北極熊

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面