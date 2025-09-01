當北極熊的孤影成為無聲的質問　在冰雪盡頭看見地球的美麗與哀愁

文／人物誌

白茫茫的大地，無聲、靜謐卻壯闊綺麗。電影開頭的這幕，像一幅無人打擾的畫卷，與城市中車水馬龍的喧囂隔著天涯，彷彿踏入另一個純淨世界。這份驚豔提醒著我們——或許，這才是地球原本的模樣。

跨越極地，只為聆聽地球的聲音

為了拍攝《守護我們的星球》，舒夢蘭導演與攝影團隊橫跨七大洲、60餘國，從南極到北極，走遍地球上最遙遠的兩端。這樣長途而辛勤的跋涉，只為了一個信念：「記錄、聽見地球的聲音」。不難理解，為何她在2010年首次踏上南極大陸時，就毅然拋下主播光環，投入自然生態紀錄片的世界。因為，即使只是坐在電影院裡看著奇景躍上銀幕，觀眾也會被那股力量震懾，更何況是親身站在冰原之上、聆聽萬物呼吸的她。

▲《守護我們的星球》舒夢蘭導演與攝影團隊走遍地球上最遙遠的兩端。（圖／東森電視）

為了拉近觀眾與極地的距離，全片採取緩慢而細緻的敘事節奏，透過當地的動物生活，帶領我們進入極地的生命韻律。許多珍貴而罕見的畫面在此隆重獻映——不只是動物們可愛逗趣的日常，也忠實呈現生態食物鏈中血腥而殘酷的一面：開腸破肚的企鵝、來不及長大的雛鳥……作為紀錄片導演，舒夢蘭無法介入這片土地上的弱肉強食，因為那是自有的生存法則。

當北極熊的孤影成為無聲的質問

《守護我們的星球》將無法插手的自然生態記錄在鏡頭下，讓人不禁深想難道這片大地，真沒有人為介入其中嗎？片中有一幕深深撞擊人心——遠方雪原上一具餓死的北極熊身影，靜靜倒臥在冰雪之間。儘管隔著距離與銀幕，那份孤寂與無力依然穿透心口，彷彿在無聲追問：牠的命運，真的與我們無關嗎？

▲《守護我們的星球》忠實呈現生態食物鏈中血腥而殘酷的一面。（圖／《守護我們的星球》劇照）

在這個牽一髮動全身的世界裡，我們的每一次選擇與行動，都正在影響著遠在北極的北極熊、深海中的鯨群。若不是有人執著地記錄，也許我們依舊渾然不覺地過活。

《守護我們的星球》不只是一部紀錄片，更是一封給予地球的情書。它提醒我們，眼前的美景並非理所當然，任何忽視與冷漠，都可能讓它悄然消逝。當電影結束、燈光亮起，那份震撼不該留在影院，而應化為日常中的行動——減少浪費、珍惜資源、守護每一塊土地與每一條生命。因為，我們不是地球的旁觀者，而是共同命運的守護人。

