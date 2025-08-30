adidas慘跌出前5！「最強1運動品牌」2025再封王　銷量暴增71%

▲球鞋市場已進入新一波洗牌。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

全球最大球鞋販售平台「StockX」公布2025上半年球鞋銷量，與去年同期相比，日本品牌亞瑟士（ASICS）成長71％，再度奪下成長最快速冠軍，第二、三分別是日本潮牌「MMY」、法國品牌「Salomon」。事實上，連財信傳媒董事長謝金河也提到，亞瑟士過去5年股價大漲1096.6%，可說是鞋業最亮眼的黑馬。

「StockX」公布2025年上半年度球鞋銷量，與2024年同期相比，亞瑟士（ASICS）再奪下銷量成長冠軍，逆勢增長高達71%。值得一提的是，亞瑟士去年同樣也是冠軍，出現銷量暴漲600%的驚人數據，輾壓其他品牌。

第二名為在時尚圈、明星加持下竄起的Maison Mihara Yasuhiro（成長63％）；而法國知名運動裝備品牌Salomon，去年歷經下滑危機後再度重生，以成長53％拿下第三名；第四名為中國體育品牌安踏ANTA（成長51%）；第五名為瑞士品牌昂跑On（成長15％）。

事實上，愛迪達（adidas）去年以增長93%摘下第二名，今年卻未能擠進前五名。財信傳媒董事長謝金河日前在臉書提到，過去叱吒風雲的老牌大廠近年壓力沉重，像是Nike過去5年，股價下跌30.59%，愛迪達跌34.76%。

謝金河說，對比Hoka的母公司Deckers，過去5年逆勢上漲200%；最有威力的是日本的亞瑟士，過去5年股價大漲1096.6%，ASICS異軍突起，成為鞋業最亮眼的黑馬。

謝金河提到，年輕消費族群偏好時尚潮鞋，加上運動風與穿搭潮流推波助瀾，鞋款的變化比以往更快。以瑞士品牌昂跑（On）為例，近年登陸美國資本市場，股價一度暴衝，目前維持在45美元上下，市值約147億美元。

然而，真正的最大贏家仍是亞瑟士。謝金河說，這家日本老牌鞋廠市值在2023年8月突破1兆日圓，2024年7月衝上2兆日圓，近日更一舉跨越3兆日圓大關，堪稱全球鞋業中的最大勝利組。