「1檔人氣股票」他搶買超後悔　一票苦主想哭：認賠1萬5賣掉

▲原PO無奈直呼，很後悔跟著買00940。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

去年許多人一窩蜂爆買元大台灣價值高息（00940），就是看它好有「錢」途。然而一年多過去，有網友苦臉哀號，也搶買3張的他非常後悔，由於帳面上還虧錢，不知改不該認賠殺出？文章引發熱議，「一直找時機想賣掉，一直等不到」、「今天賣掉了賠15000元，卡太久」。

一名網友在Threads表示，到目前為止，00940是他買過最後悔的股票，去年一時衝動買了3張，如今仍在賠錢，讓他不知該如何是好。

底下網友紛紛大嘆，「快點勇敢停損吧！換其他檔搞不好這段期間都賺回來了」、「我女友申購10張，到現在還在賠錢」、「我還踩過00939和00929，後來才清醒」、「一直找時機想賣掉，一直等不到」、「去年這支還要排隊買？抽籤買？真的很瘋...今年才知道買到的人都想哭」、「今天賣掉了賠15000元，卡太久」、「已經小賠出場」、「我認賠賣掉了，改買0050」。

去年被網友封為「ETF巨嬰」的00940，掛牌造成轟動，一張發行價10元，募資期間甚至引爆一堆人解定存爆買，然而至今過了一年多，表現卻不如眾人預期，今（29日）下跌0.01元，以9.34元作收。

而25日00940公告最新配息評價，每股配發0.04元，為連續3次維持相同水準，此次配息預定9月9日除息，10月1日入帳。