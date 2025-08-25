　
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

誰是這週最被寵愛的星座？好運「TOP3揭曉」獅子人氣無敵、桃花貴人一路加持

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

▲新月剛過，處女座季節開場。金星與水星相互輝映，社交互動熱絡升溫，交流成為本週最大亮點！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

新月剛過，處女座的季節正式展開。日本《Women’s Health》占星師彩谷奈央指出，本週天空星象帶來活力與新鮮感，愛與喜悅之星「金星」以及掌管溝通的「水星」相互輝映，讓對話與交流比平日更具樂趣。人與人之間的互動不僅熱絡，更可能在意想不到的場景中激盪出美好劇情！

本週好運TOP3
第１位：獅子座
第２位：射手座
第３位：牡牛座

牡羊座——把點子付諸行動的時刻
想做的事情，會迎來現實的推動力。你將抓住契機，把一直思考的計劃推進到執行階段。此刻的你已經在前進的道路上，因此，不論是心裡掛念的事或想嘗試的事，建議馬上行動起來。調查、分享話題，甚至實際開始去做，這些小小的行動都將吸引下一步的展開。特別是這週，無論工作還是私人生活，都能形成順暢的流動。對於讓你心情雀躍的事，就坦然投入時間與精力吧。要特別注意的，是不要過度在意別人的看法。你能否真心享受，才是成功的關鍵。相信屬於牡羊座的銳利智慧與行動力，結果將讓自己與他人都綻放笑容。
幸運日：26日、27日
26日：心動的一天。無論戀愛、興趣還是工作，都會浮現令人期待的安排。全力去享受自己的「喜好」是開運關鍵。戀愛方面，大膽一些反而剛剛好。
27日：人際關係充滿能量。本心相對會迎來愉快的展開。也是加深與重要之人羈絆的最佳時機。

金牛座——發現新的可能性
你的潛能將被挖掘。你可能在意想不到的場合被人推了一把，例如聽到「這很適合你」或「要不要試試這樣的工作？」起初或許感到不適應，但實際行動後，必定會沉浸在意外的樂趣裡。挑戰過程中，還可能誕生新友情，或收穫嶄新的學習，讓日常生活洋溢喜悅。職場同事或朋友的交流，正是開啟你可能性的鑰匙。別人給予的建議或肯定，請坦然接受。順勢嘗試，將可能帶來意想不到的商機，甚至成為未來豐富日常的契機。
幸運日：25日、31日
25日：專注力良好的一天。整理作業空間或書桌，能帶來好運。乾淨整齊的環境將成為成功關鍵。
31日：在家度過的時光會帶來幸福。與家人或重要之人共進晚餐，對話將比以往更熱絡。舉辦家庭聚會也很適合。

雙子座——對話改變未來色彩
這是一週透過交談改變未來藍圖的星象。你可能會經歷印象深刻的交流，例如從朋友那裡聽到新工作機會，或被邀請參與有趣的活動。交談的過程也能幫助你釐清思緒，讓未來目標更加明確。模糊的憧憬，會在聽取建議或經驗時，逐漸具體化為計劃。建議將點子或煩惱分享給信任的朋友。從各種觀點中汲取刺激，能幫助你看清適合自己的道路。會話中誕生的新鮮覺悟，將成為豐饒未來的基礎。
幸運日：26日、31日
26日：好奇心將開啟幸運。書店、咖啡館裡偶然看到的資訊可能意外有用。小小行動也能帶來新連結。
31日：人際關係有動向。即使對方意見令你驚訝，差異本身會刺激並拓展視野。勇敢面對交流將是重要契機。

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

巨蟹座——體會到重要的關係
這週你在人際關係上備受眷顧。在日常互動中，將察覺「值得長久珍惜的關係」。私生活中，可能有人真心關懷你；工作上，可能遇到彼此能發揮優勢的夥伴。對話中，你將感受到與對方契合的瞬間。若想與人分享快樂的事或有用的訊息，不要猶豫。這週更適合將心中的不安與疑問化為言語，勇敢表達。無論面對面或透過訊息，都能建立深刻交流。認真對話將跨越立場與世代，孕育出彌足珍貴的關係。
幸運日：26日、29日
26日：把自己的心情擺在首位的一天。堅持本心，比迎合他人更能得到好結果。
29日：分享自己的「喜好」將帶來好運。將愛好或近期熱衷的事物推薦給他人吧。越是敞開心扉，人際關係越會迎來好發展。

獅子座——誰與你結盟最關鍵
本週重點落在人際合作。金星進入獅子座，讓你散發被喜愛的明亮氛圍，甚至迎來「桃花期」。但更重要的是要留意「與誰來往」以及「如何來往」。這段交流很可能帶來重要的工作契約，或成為私下經常往來的重要人際。與其淺嘗即止，不如花時間深入交流。透過愉快對話，了解對方的工作與性格。若有想親近的人，建議也分享自己的經歷。真誠的互動，將在不久的將來孕育出寶貴的合作關係。
幸運日：26日、27日
26日：桃花期開啟！打扮自己、勇於挑戰能讓你閃耀。自信態度能吸引好緣分與好機會。
27日：人際有強烈變化的一天。你可能深深打動對方，或自己對某人突然產生強烈好感。若想親近，不要隱藏好意。

處女座——享受自身的變化
上週末太陽進入處女座，你已迎來屬於自己的季節。光芒聚焦於你，讓「自我」與「獨特魅力」閃耀。本週星象顯示人際與環境出現變化，帶來不同的生活樂趣與觀點。工作環境的轉變可能影響你的穿搭與妝容；新朋友也可能啟發新嗜好。雖然過程中可能會感到些許困惑，但現在正是享受新鮮體驗的時刻。邊嘗試邊摸索，你將找到適合自己的風格，並展現獨一無二的美。
幸運日：25日、27日
25日：照自己步調走的一天。保持風格能讓事情自然順利進行。你的巧思與細心會自然而然被肯定。
27日：容易獲得好資訊的一天。若在尋找商品或工作機會，建議堅持蒐集訊息。能幫助你以理想條件獲得心儀之物。

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

天秤座——夥伴的聲音就是未來提示
社交運活躍的一週。與人互動中會收穫許多啟示。夥伴的分享將成為思考未來的「鑰匙」。你可能從同行者的經驗得到職場靈感，或遇見能給予全新觀點的人。異於自身的價值觀，會大大拓展你的視野。此刻適合吐露心聲，並傾聽身邊人各式故事。那些當下的體悟、靈感與學習，將成為未來成功的基礎。與此同時，當前的交流圈也將轉化為你強大的後盾。
幸運日：27日、31日
27日：你的言語將帶來好運。勇敢表達想法，會受到比想像更積極的回應，甚至能化解場合僵局。
31日：友情與橫向連結特別愉快的一天。與朋友出遊能徹底放鬆，同事間的互動也能助你一臂之力。安排與能帶來愉悅的對象相聚。

天蠍座——化為言語就會誕生機會
透過交流，你的想法將轉化為確信。若將「這樣做會更好」的想法說出口，將收穫共鳴與建議，得到現實的支持。與持相同理念的人交談，也能自然地決定下一步。此刻，信任自己的思考並付諸行動，就能與周圍共同將其實現。無論工作或生活，只要有想完成的願望，都該主動與他人討論。這會讓想法更加完善。勇於表達內心渴望，就能充分利用這股強大的運勢。
幸運日：28日、29日
28日：情緒開關被打開的一天。上午規劃，下午全力以赴，效率最佳。
29日：學習帶來好運。遇到疑問，別放著不管，透過查詢或詢問能獲得新收穫，並大大助益工作與人際。

射手座——以自己的風格行動就是答案
屬於自己的判斷與行動，將大幅推動事情進展。當你確信「這就是答案」時，勇敢投入就能讓局勢明朗。靈光乍現下的靈活行動，也可能意外獲得讚賞。此刻的你，已經透過過往經驗與學習建立了穩固的價值判斷。別過度依賴他人模式，堅持走自己感興趣的路。工作或人際方面，也別因過度謙讓而錯失機會。若遇到不滿意的部分，哪怕只是寫下筆記，也能為未來鋪路。相信直覺，勇敢行動。你獨特的風格會賦予行動說服力，並感染周圍帶來共鳴。
幸運日：29日、31日
29日：心靈交流的一天。即使只是訊息往來，也能進行深入對話。許多平日難以啟齒的話，此日能安心表達。
31日：冒險精神旺盛的一天。不妨造訪一直想去的店，可能迎來驚喜的邂逅。

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

摩羯座——找到能彼此支撐的存在
信賴關係將成為你做出抉擇的核心。本週與其開啟新事，不如思考如何運用既有人際。將想守護的事物與誰分享，會影響未來行動方式。日常對話中，蘊藏深化信任的契機。即使只是展現脆弱，或坦言猶豫心情，對你而言都是必要的表達。試著在交流中探尋彼此能做到哪裡、能互相扶持到什麼程度。透過與特別之人的互動，你真正想珍惜的願望將逐漸具象化。
幸運日：26日、30日
26日：能在關鍵場面發揮實力的一天。即使感到壓力，也要相信努力後的好結果。
30日：外出有利。搭車小旅行，或探訪遠方好友，都能收穫驚喜。脫離熟悉景色，會意外獲得解決煩惱的重要提示。

水瓶座——對話讓心靈獲得整理
與親近之人的交流，將讓你察覺自己不曾發現的心情。你可能會意識到，其實自己放棄了重要的東西；或在傾訴中，長久缺乏自信的部分得到釋懷。看似平凡的對話，隱藏著推動你的訊息。或許此刻的你，外表積極，卻難以直面真心。享受交流過程，你將逐漸看見被遮掩的本音。當感到疲累或焦躁，請與信任的朋友或伴侶談心，給自己一個放鬆的時光。
幸運日：26日、28日
26日：可能遇見新樂趣。若有心儀商品或活動，立刻嘗試。靈活行動能吸引好機會。
28日：容易獲得好評的一天。勇於表達意見，將得到超乎預期的正向回應。擔任領導角色也很合適。

雙魚座——新價值觀正在萌芽
在夢想、理想與價值觀等無形層面，正在孕育新流動。你或許會突然對原本喜愛的事失去興趣，或想徹底改變過往習慣。這樣的心境變化，建議坦然跟隨。本週尤其適合檢視「居住、工作型態與日常習慣」。重新審視日常步調，會發現能讓身心喜悅的新事物。過去太忙碌、無暇顧及細節的人，此刻正是契機。從飲食、運動、健康、美容等日常關心的事開始著手吧。生活景象將逐漸調整成符合現況的模樣。
幸運日：27日、29日
27日：交流愉快的一天。透過興趣愛好結識新朋友，參加社團、講座或嘗試新課程都很適合。
29日：努力獲得回報的一天。過往的付出會受到讚賞。記得坦然接受誇獎，因為這將成為邁向下一步的契機。

誰是這週最被寵愛的星座？好運「TOP3揭曉」獅子人氣無敵、桃花貴人一路加持

