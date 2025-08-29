　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

信義區打卡新潮點！記者帶逛「OLAY無針水光肌實驗室」玩樂體驗+限定優惠別錯過

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

▲期間限定的「OLAY 無針水光肌實驗室」！無論你是保養控、儀式感控還是成分控，都值得進來探一探。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

這幾天，走在信義區的熱鬧街頭，一定會發現這裡橫空出世的「超大瓶保養品」！沒錯，經典保養品牌OLAY把被網美們大推、口碑傳遍台灣社群的「水光小白瓶’」，直接放大N倍搬到現場。和人一樣等身高的小白瓶，不只吸睛到路人忍不住停下腳步討論，背後竟然還隱藏著一座期間限定的「OLAY無針水光肌實驗室」！無論你是保養控、儀式感控還是成分控，都值得進來探一探，因為這裡藏著「讓肌膚一夜*發光」的秘密。

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

▲這裡藏著「讓肌膚一夜發光」的秘密。

先拍先贏！把水光小白瓶帶上限動，試用包馬上入手
踏進「OLAY無針水光肌實驗室」，第一站就是「打卡拍照區」。現場準備大大小小的「可愛小白瓶」，拿在手上或是臉旁，就像是要把滿滿的能量注入進肌膚，期待變成透亮無瑕的「無針水光肌」！現場只要拿起可愛的「水光小白瓶」或趣味手拿牌，無論是抱著等身高的超大瓶裝置，還是和小巧版的迷你瓶合照，都能拍出專屬美照！拍完上傳限動還會獲得精美貼紙！不少人邊拍邊喊，「好大的小白瓶，拍起來也太可愛了吧！」而且從入口到實驗室內部一路都有設計好的拍照角落，怎麼拍都好看，根本是近期網美與保養控必收集的快閃景點。

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

▲▼現場只要拿起可愛的「水光小白瓶」或趣味手拿牌，無論是抱著等身高的超大瓶裝置，還是和小巧版的迷你瓶合照，都能拍出專屬美照。

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

卡牌挑戰！保養知識也能變桌遊，成分控一定要來玩

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

▲補充知識的互動區超有趣，有別於硬梆梆、難消化的知識，OLAY選擇把每個人都有的「肌膚痛點」變成遊戲題目！

接著在工作人員的帶領下，記者來到補充知識的互動區。這裡真的超有趣，有別於硬梆梆、難消化的知識，OLAY選擇把每個人都有的「肌膚痛點」變成遊戲題目！像是記者翻到了「毛孔粗大」牌，在有限時間內就要找到對應、代表著幫助肌膚變細嫩，⽑孔也更緊緻、平滑有感的「控羰素」卡牌；抽到「暗沉沒精神」牌，就要翻出有感讓肌膚提亮、淡化暗沉⼀次到位「BCE抗氧複配」卡牌。

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

▲翻到了「毛孔粗大」牌，在有限時間內就要找到「控羰素」卡牌；抽到「暗沉沒精神」牌，就要翻出「BCE抗氧複配」卡牌。

過程中找不到答案也沒關係，工作人員都會幫忙打Pass，記者玩下來發現，這樣刺激的玩法反而能讓記憶更深刻，絕對會是「成分控」最喜歡的體驗區！而且最棒的是，挑戰成功立刻也有獎勵，當天有女生連續翻對三題，開心拿到12ml水光小白瓶體驗包，讓其他挑戰者都超羨慕！

擦上去才能親眼見證！「一夜水光」現在就能快閃體驗
玩完遊戲、了解「水光小白瓶」背後的保養肌密後，接著就是親自體驗它強大魅力的時候！來到「產品體驗區」，首先映入眼簾的就是擺上陳列牆的水光小白瓶本尊們，光用看的就很療癒。

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

▲「產品體驗區」，首先映入眼簾的就是上陳列牆的水光小白瓶本尊們，光用看的就很療癒。

透過現場工作人員介紹才知道，這瓶能紅遍台灣不是沒有原因，全新升級的「水光小白瓶」加入了「革糖素PRO^」、「控羰素」以及「進階煙酰胺＋BCE抗氧複配」等關鍵成分，主打能精準減黃”、改善毛孔粗大，並且淡化暗沉，讓肌膚狀態更穩定，同步再搭配全新「水光蛋白科技-」，等於是幫肌膚多加了一層隱形光打燈。

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

▲「水光小白瓶」加入了「革糖素PRO」、「控羰素」以及「進階煙酰胺＋BCE抗氧複配」等關鍵成分，再搭配全新「水光蛋白科技」，等於是幫肌膚多加了一層隱形光打燈。

現場許多試用的女生拿起鏡子比對後驚呼，「真的好像打了水光針耶！」工作人員笑著提醒，「這是『無痛版本』，完全不用擔心修復期。」因此對於怕打針的保養族群來說，全新升級的「水光小白瓶」，不僅是保養程序，也是一夜扭轉失控肌膚的急難救星。

掃QR Code爽換$100優惠券！馬上用甜甜價把「發光肌」帶回家
最後一站來到女孩最期待的「獎勵兌換區」！只要完成現場任務，掃QR Code加入康是美官方LINE，就能直接領取限定門市的專屬優惠券。最貼心的是，快閃店旁就是「康是美」，立刻把優惠券用掉，以甜甜價把「水光小白瓶」帶回家，還贈送一個專屬水壺。幫疲憊已久的肌膚擊退粗糙與暗沉，迎接水光透亮的極致膚況。

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

▲▼只要完成現場任務，掃QR Code加入康是美官方LINE，就能直接領取限定門市的專屬優惠券。至快閃店旁就是「康是美時代門市」，以甜甜價把「水光小白瓶」帶回家，還贈送一個專屬水壺。右為12ml體驗贈品。

▲▼ 保養,OLAY,快閃店,水光小白瓶,肌膚,帶逛。（圖／資料照）

逛完一圈「OLAY無針水光肌實驗室」，記者發現它不是時下單純的快閃店，而是一個結合「玩樂＋知識＋保養」的三合一沉浸式體驗！從拍照打卡、趣味挑戰、產品試用、領取優惠券，轉頭再帶走「水光小白瓶」，整個體驗過程毫無冷場、收穫滿滿，而且「水光小白瓶」的效果也能當場體驗。

無論你是路過或是專程前來，鎖定最吸睛的巨大「水光小白瓶」就對了，快閃店預計至9/1(一)為止，想親眼見證「一夜發光不靠針」秘密，別錯過這波的快閃體驗。

【快閃店資訊】
地點：台北市信義區忠孝東路五段8號(統一時代百貨台北店-1F忠孝東路大門口)
日期：即日起至9月1日
營業時間：每日11:00至21:00

康是美一鍵下單 https://shop.cosmed.com.tw/SalePage/Index/10812630

‘指 OLAY 水感透白光曜精華的暱稱。
*數據來自寶潔委託第三方機構。 59名23-40歲亞洲女性在2023年8月-10月使用產品第二天的自我評估結果，實際效果因人而異
^指NYMPHAEA ALBA FLOWER EXTRACT, LACTOBIONIC ACID的復配名稱
“數據來自 2023 年第三方人體祛斑美白功效測試報告，與對照產品組相比，實際效果因人而異
-水光蛋白科技指產品可以達到美白和滋養的護膚功效 。

08/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

孫安佐前任阿乃「公開截圖曝媽被恐嚇」　還傳身分證威脅：別想躲

不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式

日本安中市長首訪台南　黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

19歲新星強勢登場！獅隊張宥謙31日將迎初登板　餅總持不同想法

環境里程碑！　嘉大環境部共建生質物循環研發中心

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

媽媽餵點名配方奶含高糖遭炎上　二寶爸男星說話了！

Grok Code Fast 1開發者指南曝光！「上下文」與「快迭代」是關鍵

再槓北市長照涵蓋率　呂建德：資源拿得多只贏離島不需檢討？

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

保養OLAY快閃店水光小白瓶肌膚帶逛

