「We TAIWAN」進大阪世博夢洲演出！文化部直播網讚：看了雞皮疙瘩

▲「We TAIWAN」前進大阪世博園區，帶來「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，台下觀眾熱烈響應並一同合影。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」自8月26日起連續3天，在大阪世博夢洲園區 Pop-Up Stage North 主舞台演出「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，今（27日）現場從下午彩排時便湧現排隊觀眾，正式演出前一度人潮擁擠，主辦單位甚至出動保全協助疏導動線。文化部臉書同步直播時，文化部長李遠也留言「我有在看喔。」網友也紛紛讚「超棒的演出，看直播都感動到起雞皮疙瘩了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲演出前1個小時，現場就有好幾排的民眾搶位，更有親子一同帶著a-We來應援，展現對台灣的喜愛。（圖／文化部）

「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」邀請9組表演團隊，連續3天以多元曲藝、舞蹈及音樂，將台灣廟埕文化搬上國際舞台。今日現場從下午彩排時便湧現排隊觀眾，不少民眾特地從大阪市中心公會堂觀賞完展演後，再購票進場夢洲，場內外人潮擠得水泄不通，主辦單位甚至出動4名保全協助疏導動線。

為了讓無法親臨現場的民眾也能共襄盛舉，文化部特別於臉書開設直播，吸引許多台灣粉絲線上收看。文化部長李遠也在直播留言「我有在看喔」，與大家一同關注文化盛事。

▲▼文化部長李遠也在直播留言「我有在看喔」。（圖／文化部）

現場活動第2天，觀眾依舊提早1小時到場搶位，許多大阪在地粉絲甚至一路追隨台灣團隊，搶佔最佳觀賞位置。有觀眾開心分享，只要有台灣演出就一定不缺席，甚至專程為此購票入場。現場氣氛因大會廣播宣布「若繼續打雷下雨，所有活動將暫停」一度緊張，所有表演團隊在不穩定天候下同心祈求順利演出。

▲新勝景掌中劇團「酬神戲」，點燃「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」的氛圍。（圖／文化部）

演出內容豐富多元，首先由「新勝景掌中劇」以布袋戲福祿壽扮仙開場，融合舞龍舞獅及台灣吉祥祝福語，展現傳統戲曲魅力。團長王英峻分享，這次夢洲的開場扮仙戲全程即興發揮，現場也不時穿插「We TAIWAN」、「台日友好」等用語，雖然語言不同，卻能感受到民眾熱烈回應。

▲「不二擊聲音製造所」與「拚場藝術撞擊」攜手呈現「大神尪：神將繞境護島嶼」。（圖／文化部）

接著由「不二擊聲音製造所」與「拚場藝術撞擊」攜手呈現「大神尪：神將繞境護島嶼」，將西洋擊樂與北管鑼鼓結合，打造具台灣廟會氛圍的現場。音樂總監薛詠之分享，自己從喜愛拜拜到深入道教信仰，並將傳統鑼鼓轉譯為現代音樂，努力讓更多人體驗台灣信仰文化。

▲雯翔舞團2位舞者，以肢體詮釋台灣廟宇內擲筊徵詢神明意見的儀式。（圖／文化部）

「嘉義雯翔舞團」則以舞蹈搬演廟埕「搏筊」儀式，舞者以英語發問、現場擲筊，讓國際觀眾也能理解傳統習俗。編舞家郭爵愷表示，演出結果全憑天意，每場都有不同劇本，讓觀眾驚喜連連。

音樂部分則有桑布伊、希望兒童合唱團合作，帶來原民祝福歌曲。張雅淳、謝銘祐、邱舒等歌手分別以母語演繹台灣經典曲目。

6段節目順利結束後，團隊與觀眾齊唱〈歡聚歌〉，現場氣氛溫馨感人，團隊成員特別感動於台灣表演團隊在巴黎文化奧運等國外活動中，屢屢克服氣候挑戰、堅持完成演出，展現台灣精神。

▲所有參演團隊共同在節目尾聲合唱〈歡聚歌〉，現場觀眾也跟著旋律打節拍、揮舞著雙手。（圖／文化部）



由於夢洲園區每日僅有1小時快閃演出，文化部特別透過臉書同步直播，讓台灣與全球觀眾都能欣賞家鄉文化。部長李遠在臉書感性表示，對多數國家而言，國名與國旗能正大光明出現在世界各地，但對台灣卻很難得。他強調，台灣把民間信仰、母語等文化帶到日本，展現出韌性與包容，這才是真正的台灣文化。

其他網友看了也熱情留言回應「好耶！可以直接在家看到現場表演」、「看習慣了的謝神戲到了異國他鄉舞台上，更迸發出藝術性，台灣好棒」、「超級棒的演出！看直播都感動到起雞皮疙瘩了」、「很令人感動的表演！」

「We TAIWAN」活動將於明天8月28日迎來最終場，屆時仍會於台灣時間下午4點在文化部臉書直播，文化部邀請網友一同線上參與，為台灣文化喝采。