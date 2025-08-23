陽明山國家公園餵流浪狗　超噁！狗糧腐敗蟲狂嗑

▲有民眾發現有愛爸愛媽在陽明山國家公園內餵食遊蕩犬隻，造成環境髒亂。（圖／AI示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國家公園內餵食流浪動物！本刊接獲爆料指出，有民眾夜遊陽明山國家公園時，卻在路旁的草叢內發現有大量埋葬蟲趴在明顯已經發霉腐敗的食物上進食，而這些本不該出現在草叢內的「食物」，全是一群愛爸愛媽上山偷餵流浪動物所遺留下的殘骸。而讓民眾更加痛心的是，這群愛爸愛媽還會為了躲避巡山人員的追查，將餵食點隱匿在罕無人跡，常有「神獸」出沒的小徑上。

陽明山國家公園內餵食流浪動物的事件早非首次，最早甚至可追溯至民國70年，儘管政府單位近年不斷宣導、呼籲民眾在國家公園內不要餵食野生、遊蕩生物，卻仍有不少民眾會特地帶著食物上山餵狗。

知情人士指出，其長年夜遊陽明山觀察生態，也不是第一次在山徑或草叢旁發現有民眾餵食的痕跡，往常看到也會隨手清理，只是這次目睹的畫面讓他震驚到難以徒手清理。由於連日大雨造成狗糧發霉腐敗，狗糧糊化黏在塑膠袋上，幾乎已看不出原有的樣子，然而更讓他難以接受的是，糊化且已飄出陣陣難聞氣味的塑膠袋上，已聚集大量俗稱「有田卷」的紅胸埋葬蟲在上面瘋狂進食著。

他表示，平常他對埋葬蟲無感，也看慣了牠們在食用動物屍體的樣子，但看著牠們在進食一堆完全看不出原本樣貌的一袋袋食物，讓他寒毛瞬間炸起。而此次的餵食點，他前幾次才收了好幾次餵食者們遺留下來的塑膠袋，每個塑膠袋更是都散發著難聞的氣味，但讓他更加痛心的是，發現餵食點的地方位在冷水坑附近山道的隱匿山徑內，該區根據其過往經驗，是有俗稱「神獸」的水鹿常出沒的地點，神獸出沒的位子出現遊蕩犬隻絕非好事，過往也有民眾目睹水鹿遭遊蕩犬隻圍攻的事故發生。

▲成群的埋葬蟲趴在已經發臭、腐敗的狗糧上飽餐一頓。

他也透露，根據初步統計，陽明山國家公園內至少有70多處的餵食點，且相關餵食點均發生在遊人如織的熱門景點區域，而不僅僅只是遊蕩犬隻，不少民眾也相當熱衷於餵食猴群，在過馬橋下金山的陽金公路旁，甚至可以看到不少猴群出現向人們討食。

對此，陽管處回應表示，本園區遊蕩犬隻聚集的熱點為硫磺谷、陽明公園、中興路口、中湖戰備道路（夢幻湖停車場一帶）、二子坪、風櫃口及馬槽地區，犬隻的聚集熱點也通常會是餵食熱點。針對相關熱點均有裝置監視器，如有確認餵食情形，均會依法舉發，不過民眾如發現有錄影設備，其行為也會較為謹慎，甚至會因此轉換餵食點，遏阻效果有效，但只要抓到就一定會依據《國家公園法》與《陽明山國家公園區域內禁止事項》對民眾開出3000元的罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

陽管處也強調，大自然是野生動物豐富的食物庫，不用擔心野生動物會肚子餓，面對自然生態與野生動物，民眾也應保持距離、減少打擾、用心維護原生環境、觀賞生態，更應拒絕餵食，「不餵食」才是真正對自然友善的方式。

