花蓮前玉里鎮長「侵占里長事務費7萬元」！　一審遭判刑11年

▲花蓮前玉里鎮長蔡秋龍因侵占里長事務費7萬元，遭判刑11年。（示意圖／翻攝自Google地圖）

文／中央社

花蓮前玉里鎮長蔡秋龍因侵占里長事務費7萬元等罪遭起訴，花蓮地院今天一審宣判，依貪污治罪條例處有期徒刑11年、褫奪公權5年。蔡妻等7人，處5年6月至6月不等，全案可上訴。

蔡秋龍是玉里鎮第18屆鎮長，因財務狀況不佳，民國110年間玉里鎮東豐里長因病去世，蔡秋龍利用鎮長職權，派專屬林姓司機代理，並要求交出剩餘里長事務補助費，供蔡支付個人日常開銷、公關費用等。

檢方調查，蔡秋龍及林姓司機共同侵占公款約新台幣7萬元，蔡妻基於幫助犯意，協助進行帳戶核對及記帳。

花蓮地方法院今天宣判，合議庭法官認為，蔡秋龍身為鎮長，每月有特別費可支用卻不知足，判蔡秋龍犯侵占公有財物罪處有期徒刑11年、褫奪公權5年；蔡妻有期徒刑5年6月、褫奪公權4年；林姓司機有期徒刑2年、褫奪2年，並向公庫支付10萬元。

蔡秋龍還涉大禹壘球場標案等多項小型工程款收賄、驗收放水得標廠商以無息或低息借貸等，遭檢方起訴，此部分法官認為檢方舉證不足，諭知無罪。同案共起訴16人。

合議庭法官認為，大禹壘球場標案涉案人為玉里鎮公所古姓建設課長、吳姓驗收人員、林姓監測人員及陳姓得標廠商負責人等4人，共同犯公務員登載不實罪、貪污治罪條例等，處有期徒刑6月至2年不等。

原任職清潔隊的李姓清潔員經蔡秋龍借調至建設課任職，被稱為「地下鄉長」，則因恐嚇同事及施予暴行，遭判刑有期徒刑6月。

同案還有公所人員及廠商等8人列被告。法官認為，收賄及圖利部份，因檢察官所舉罪證不足證明有不當利益及對價關係，且未能使法院達到有罪確信程度，因此諭知無罪。全案可上訴。