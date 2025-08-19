傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」　引退後放縱沉迷一夜情

▲蒼井空上節目談論自己的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／@aoi_sola）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本前AV界傳奇女優蒼井空，近日在綜藝節目《しくじり先生 俺みたいになるな!!》大方回顧自己的心路歷程，坦言在引退後一度走過歧路，將那段經歷形容為「人生中最失敗的時期」。

蒼井空於2002年以AV女優身分出道，30歲便選擇引退。她透露，當時心中渴望的是安定的婚姻生活，因此積極投入各式相親、聯誼活動，甚至時常出入東京港區的夜生活場所，希望能遇見理想伴侶。然而，現實卻與她的期望背道而馳，感情屢屢受挫之下，她開始與一般男性發生一夜情。

蒼井空強調，這些行為並非源於追求性上的解放，而是因為「喜歡的人不理會自己，內心感到沮喪，想藉由與陌生人短暫的交往來麻痺情緒」。她回憶，那段時間雖然發生過一夜情的對象人數不到10人，但對比自己在女優時期的自律生活——「除了男友從未與他人發生關係」，引退後的放縱反而成了她最後悔的事。「那段時間的自己，正是我最不想成為的模樣。」

所幸經歷了迷惘與跌撞，蒼井空最終迎來轉折。2018年，她與DJ NON穩定交往一年半後步入婚姻，隔年迎來一對雙胞胎兒子。如今的她已將重心放在家庭生活，並坦言現在過得相當幸福。