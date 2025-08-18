馬偕醫大辦小小醫學營　70童探索人體構造喊有趣

▲馬偕醫學大學在雲林麥寮國小舉辦小小醫學營，吸引近70名學生參與，並由34位馬偕醫大學生擔任輔導員。馬偕醫大新任校長葉宏一（前排右三）也出席。（圖／馬偕醫學大學提供，下同）

記者莊智勝／雲林報導

「哇，原來豬心長這樣喔！」為讓孩子能自小開始認識醫學、學習醫療知識，馬偕醫學大學每年暑假舉辦的「馬偕小小醫學營」，今年8月12至15日在雲林麥寮國小舉行，吸引近70位升4-6年級學生參與，並有34位馬偕醫學院的學生擔任輔導，課程包括豬心解剖與認識骨頭，讓孩子動手操作，深入了解人體構造與運作，小朋友們直呼很有趣。馬偕醫學大學表示，除了增加孩子醫學常識外，也期待讓大學生們培養人際溝通及服務精神。

今年醫學營在馬偕醫學大學校長葉宏ㄧ帶領下在麥寮國小舉行，其間即使遇颱風接近依舊如期舉行，展現師生對在地教育的堅持。馬偕醫學大學主任邱美妙表示，本次醫學營提供多元課程，教案與活動設計醫學、護理、聽力、語言、視光及醫檢等基礎的知識，主要課程有「豬心解剖」與「認識骨頭」，希望能動手操作及多認識身體器官，希望能讓孩子深入了解某一器官的構造、運作。

另外，還有手語與聾人文化教案引導小朋友了解聾人文化，並學習尊重和與聽障、聾人朋友相處，還有「你不知道的eye」介紹眼睛構造與疾病，「人體萬花筒」探索大腦、胃部、肺臟等器官，並結合運動會活動，培養團隊合作精神。營隊不僅啟發孩子的醫學興趣，也讓大學生輔導員在教案設計與團隊合作中成長，培養人際溝通與服務社會的能力。

馬偕醫學大學表示，希望小朋友們學習基本醫學知識後，能培養正確的衛生觀念，打造健康的生活，也期許每一位來參加營隊的小朋友，玩得開心盡興，回家也能把所學到醫療知識傳遞給家裡的爸爸媽媽、阿公阿嬤，讓在地的鄉親也能一起改變生活與衛生習慣，讓身體更加的健康。