運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

努力才有收穫？8/18～24幸運星座公開　巨蟹「做自己」就能衝出好局面

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

▲夏末新月能量來臨，象徵自我更新與新循環的啟動，適合重整心境、訂定新目標，迎接嶄新旅程！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

夏末的氣息逐漸蔓延，隨著季節推移，星象也在悄然轉換！日本《Women’s Health》占星師彩谷奈央指出，本週8/18至8/24這之間，23日太陽將告別熱情的獅子座，進入內斂的處女座，同日午後更迎來處女座新月，象徵全新循環的啟動。這股能量不僅提醒我們回望一路走來的夢想與理想，更像是一股邀請，促使我們在此刻重新整理心境，描繪下一階段的藍圖。

彩谷奈央提醒，這段轉換期正是自我更新的關鍵時機。各星座都將在這波能量推動下，獲得一次重新出發的契機。或許是重整生活步調、或是明確訂下新的目標，甚至只是單純地清理心中的負擔，都將為未來開展鋪路。把握這份能量，讓夏末不只是告別，而是迎來一段嶄新旅程的開始！

本週好運TOP3
第1名：處女座 —— 在新月加持下，開啟全新一年。
第2名：雙子座 —— 整理心境與環境，為未來鋪路。
第3名：巨蟹座 —— 魅力高漲，人氣助力人脈與機會。

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

牡羊座——享受當下的心態會吸引幸運
牡羊座本週將在周遭變化中看到新方向，即使未能明確掌握未來，透過工作或交流仍會遇見關鍵選擇。與朋友或伴侶互動，將帶來下一步的重要契機，可能受到啟發而燃起新想法。此時也較容易受外界影響，建議在面臨選擇時保留思考時間，不必急於決定。23日新月將激發潛力，為人際與工作注入希望與轉機，積極面對挑戰將是幸運之源。

幸運日：22日、23日
22日適合與心儀對象相約，無論電影或展覽，都能增加共鳴話題並拉近關係。23日則建議在生活細節上加入小變化，如調整早餐或擺放鮮花，這些小小工夫將顯著提升心情，讓日常充滿活力。

金牛座——在新月前好好整理每日生活
金牛座本週處於「開始很重要」的節點。前半週若能先行完成家務、工作或學習雜務，後半週便能自在享受私人時間。下半週將迎來與家人或戀人的互動時光，亦能沉浸在個人興趣中。23日的新月開啟「盡情享受日常」的主題，讓工作與生活都充滿樂趣。建議在此之前，先解決心中掛念之事，為新循環做好準備。

幸運日：18日、20日
18日理財眼光特別敏銳，適合購買心儀物品，能精準判斷價值。20日則是情感靠近的日子，若主動邀請心意對象喝咖啡或開啟話題，將有令人愉快的回應。

雙子座——打造舒適的居所
雙子座的星象顯示持續突破與開拓，正處於重要蛻變時期。人際交流或日常事件都可能觸發自我革新。本週關鍵在於整理心境，無論與可信任的人談心，或收拾居家環境，皆能營造安全感。23日新月進一步暗示，穩定內心與環境將奠定未來的成功基礎。

幸運日：18日、22日
18日若注重形象，將讓交流更加順利；選擇心儀色彩或香氛，會帶來好印象。22日語言表達格外精準，適合傳達心意或進行重要對話，真誠的話語能直達人心。

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

巨蟹座——你的個人魅力將吸引人氣
巨蟹座的人氣運持續高漲，特別在工作場合，將吸引欣賞你才能的人。若正尋求事業突破或收入增加，適合主動談論想挑戰的企劃。社群媒體的形象更新也能帶來新機會。23日新月象徵表達自我的力量，發言與展現個性將成為未來成功的契機。

幸運日：20日、23日
20日個人魅力增強，建議穿上喜歡的衣服出門或主動聯繫朋友，談論自身將帶來正面回應。23日新月則帶來溝通契機，即使困難的話題，也能順利傳達且不被誤解。

獅子座——從交流中誕生機會
獅子座的溝通運在本週極為旺盛。無論在職場會議或私下聚會，皆可能因交流而獲得新契機，例如被指派全新專案，或與朋友一同嘗試新鮮體驗，這些互動將成為發掘才能與感性的關鍵。23日新月更顯示，透過對話與互動，將開啟未來新的展望。

幸運日：18日、22日
18日在人際互動中可獲得幸運，參加聚餐或活動能帶來重要資訊。22日則建議勇於開口，你的話語具有影響力，說出口的想法將帶來好進展。

處女座——描繪希望，開啟新的一年
23日對處女座來說意義重大，太陽進駐與新月同時發生。這象徵接下來的一年，將透過新體驗與新夥伴的啟發，迎來重要轉變。雖然未必能立即想像新的自己，但持續描繪理想藍圖，將帶來更多希望。本週適合以新月為起點，訂下屬於新一年的初始願景。

幸運日：22日、23日
22日或會出現奇妙的巧合，夢境或突如其來的靈感值得記錄。23日是新目標的最佳起點，適合設定新的方向，為接下來的流動注入動能。

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

天秤座——相信內心的聲音行動
天秤座本週將正視過去忽略的違和感。無論是人際還是生活瑣事，都可能浮現疑問。這些感受蘊藏著重要意義，靜下心正視，或與人交流調整方式，能讓現狀顯著改善。23日新月暗示，順從內心的聲音將成為希望來源。

幸運日：19日、20日
19日努力將被肯定，可能有發言或提案被採納的機會。20日則是光彩耀眼的一天，自然的風格會吸引更多好感。

天蠍座——新的友情正在萌芽
天蠍座的人際互動本週將迎來新變化。在會議或聚會中勇敢發言，能引起共鳴，也可能找到志同道合的夥伴。23日新月正象徵新的友情誕生，誠實的表達將改善人際關係。

幸運日：18日、21日
18日適合進行深度對話，能建立無可取代的連結。21日則是承擔責任的好時機，不僅獲得好評，也有機會拓展珍貴人脈。

射手座——目標將變得更加清晰
射手座本週受到推動，更加渴望往上提升。努力將見到具體成果，或透過他人建議而調整方向，目標也會更明確。23日新月進一步幫助聚焦理想，適合訂立具體規劃。

幸運日：20日、23日
20日信任感加深，將與重要人物分享心事，拉近彼此距離。23日則適合制定清楚的數字與時程，為未來奠定基礎。

▲▼ 星座,新月,運勢,幸運日,占星。（圖／Pexels）

摩羯座——遇到磨練能力的機會
摩羯座將感受到提升自我的渴望，可能想把興趣提升至專業，或累積助人的技能。本週若主動學習與交流，將遇到實際發揮的舞台。23日新月則象徵才華將被發揮於眾人之用。

幸運日：20日、21日
20日人際關係進一步深化，日常對話能加強信任。21日則適合深度交流，可能會因此達成新的約定。

水瓶座——獨特見解將獲得共鳴
水瓶座的觀點將受到肯定，特別在一對一的交流中更顯順暢。壓抑的心聲若能適時表達，將帶來關係的良好轉折。23日新月象徵與可信任之人心靈契合的契機。

幸運日：21日、22日
21日適合交流靈感，從玩樂或嗜好中也能收穫實用啟發。22日在人際互動中將感受到契合，可能由短暫交流開啟長遠連結。

雙魚座——重要關係將迎來進展
雙魚座本週在重要關係上有新發展，可能與心儀之人深入交流，或迎來合作契機。雖然在意對方而難以直言，但誠懇表達才是關鍵。23日新月將助力推動信任連結。

幸運日：21日、23日
21日整理環境將帶來好運，也適合檢視財務。23日是建立珍貴關係的時機，無論在工作或私下交流，都可能遇見契合的人。

小孟老師每日星座運勢解析，8月18日如下：

