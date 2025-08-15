玩交友軟體超隨性的3個星座！見人就右滑原因竟然是這個

▲這三個星座外向愛玩又好奇心爆棚，在交友軟體上右滑毫不手軟。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在交友軟體上滑動配對，每個人都有自己的方式。有些人非常認真，一定會先仔細閱讀對方的自我介紹，截圖傳給五個朋友討論，甚至還會進行一番「背景調查」，確認過後才敢右滑。也有人採取完全相反的態度，幾乎是看到誰就右滑誰，而這種行為其實和星座性格有很大關係。那些外向、愛玩又喜歡冒險的星座，配對時很少過度思考，反而抱著「反正人生要有故事」的心態，大膽右滑，享受過程。

對某些人來說，右滑更像是一種消遣。他們會在午休時或躺在床上滑一滑，看看會發生什麼事。這是一種為生活加點調味、保留選擇空間，甚至提升週末五晚上能找到約會對象機率的方式。只要感到一絲無聊，他們就會拿起手機，開始滑動，瞬間打發時間又增加樂趣。

還有些星座則是因為天生對人充滿好奇才右滑。他們喜歡交友軟體像是一座琳瑯滿目的「陌生人自助餐」，有機會變成朋友、曖昧對象，甚至是長久伴侶。他們享受聊天、連結的過程，對出門約會充滿期待，所以在右滑、按讚和傳訊息這件事上，都抱著輕鬆玩樂的心態。以下，就是國外網站《Bustle》占星師列出最容易「見人就右滑」的三個星座，趕快一起來看看是哪三個吧！

牡羊座

牡羊座在交友軟體上右滑的速度，幾乎不用思考。這個星座有點小壞壞，對感情不一定抱持超嚴肅的態度，看到順眼或稍微有趣的人，就會先按讚再說，不會逐字分析對方的自我介紹。

身為由行動力之星火星掌管的星座，牡羊向來想到就做。如果週六覺得無聊，就會打開Tinder開滑，不同於金牛或天蠍的謹慎，他們喜歡先撒大網，再慢慢篩選有興趣的對象。

這個火象星座也隨時準備好出門。如果朋友臨時沒空，他們就右滑找到約會，當作打扮出門的理由。臨時配對有時會擦出火花，有時只是短暫的玩樂，對牡羊來說，未知才是約會的魅力所在。

雙子座

身為黃道十二宮的社交達人，雙子座幾乎天生就會見人就右滑。這個由水星掌管的風象星座，手機幾乎不離手，有空檔就會打開交友軟體滑一輪。

雙子並不是一定要找「真命天子／天女」，更多時候是快速滑一輪，和所有人先配對起來。心情好時，他們會停下來讀讀對方的自介，對某些有趣的觀點大笑一番，但多半是先種下聊天的種子。

他們擅長和任何人聊得起來，右滑只是增加對方回訊開話題的機率，希望能一路聊到深夜。即使不約出去，雙子也樂於躺在床上和陌生人交換想法，單純享受聊天的過程。

天秤座

天秤座的約會態度，是典型的「萬一呢？」派。他們能想像自己會喜歡各種類型的人，所以在交友軟體上不會侷限只找固定的「理想型」。

由愛之星金星掌管的天秤，常常上交友軟體找點關注感。手機裡同時開著三個不同的交友軟體，每個上面都有多條對話線進行中。有時候，他們右滑只是因為無聊，想讓生活有點火花。對他們來說，調情的能量總要有地方釋放，而交友軟體正好方便。

不過，雖然他們右滑不手軟，天秤並不會和每個人都約出去。真正的第一約會，一定是聊天過程中覺得對方特別有感覺的人，才會讓他們願意見上一面。