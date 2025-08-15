　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玩交友軟體超隨性的3個星座！見人就右滑原因竟然是這個

▲▼星座,十二星座,交友軟體,右滑,約會,聊天（圖／取自免費圖庫pexels）

▲這三個星座外向愛玩又好奇心爆棚，在交友軟體上右滑毫不手軟。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在交友軟體上滑動配對，每個人都有自己的方式。有些人非常認真，一定會先仔細閱讀對方的自我介紹，截圖傳給五個朋友討論，甚至還會進行一番「背景調查」，確認過後才敢右滑。也有人採取完全相反的態度，幾乎是看到誰就右滑誰，而這種行為其實和星座性格有很大關係。那些外向、愛玩又喜歡冒險的星座，配對時很少過度思考，反而抱著「反正人生要有故事」的心態，大膽右滑，享受過程。

對某些人來說，右滑更像是一種消遣。他們會在午休時或躺在床上滑一滑，看看會發生什麼事。這是一種為生活加點調味、保留選擇空間，甚至提升週末五晚上能找到約會對象機率的方式。只要感到一絲無聊，他們就會拿起手機，開始滑動，瞬間打發時間又增加樂趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有些星座則是因為天生對人充滿好奇才右滑。他們喜歡交友軟體像是一座琳瑯滿目的「陌生人自助餐」，有機會變成朋友、曖昧對象，甚至是長久伴侶。他們享受聊天、連結的過程，對出門約會充滿期待，所以在右滑、按讚和傳訊息這件事上，都抱著輕鬆玩樂的心態。以下，就是國外網站《Bustle》占星師列出最容易「見人就右滑」的三個星座，趕快一起來看看是哪三個吧！

牡羊座

▲▼星座,十二星座,交友軟體,右滑,約會,聊天（圖／取自免費圖庫pexels）

牡羊座在交友軟體上右滑的速度，幾乎不用思考。這個星座有點小壞壞，對感情不一定抱持超嚴肅的態度，看到順眼或稍微有趣的人，就會先按讚再說，不會逐字分析對方的自我介紹。

身為由行動力之星火星掌管的星座，牡羊向來想到就做。如果週六覺得無聊，就會打開Tinder開滑，不同於金牛或天蠍的謹慎，他們喜歡先撒大網，再慢慢篩選有興趣的對象。

這個火象星座也隨時準備好出門。如果朋友臨時沒空，他們就右滑找到約會，當作打扮出門的理由。臨時配對有時會擦出火花，有時只是短暫的玩樂，對牡羊來說，未知才是約會的魅力所在。

雙子座

▲▼星座,十二星座,交友軟體,右滑,約會,聊天（圖／取自免費圖庫pexels）

身為黃道十二宮的社交達人，雙子座幾乎天生就會見人就右滑。這個由水星掌管的風象星座，手機幾乎不離手，有空檔就會打開交友軟體滑一輪。

雙子並不是一定要找「真命天子／天女」，更多時候是快速滑一輪，和所有人先配對起來。心情好時，他們會停下來讀讀對方的自介，對某些有趣的觀點大笑一番，但多半是先種下聊天的種子。

他們擅長和任何人聊得起來，右滑只是增加對方回訊開話題的機率，希望能一路聊到深夜。即使不約出去，雙子也樂於躺在床上和陌生人交換想法，單純享受聊天的過程。

天秤座

▲▼星座,十二星座,交友軟體,右滑,約會,聊天（圖／取自免費圖庫pexels）

天秤座的約會態度，是典型的「萬一呢？」派。他們能想像自己會喜歡各種類型的人，所以在交友軟體上不會侷限只找固定的「理想型」。

由愛之星金星掌管的天秤，常常上交友軟體找點關注感。手機裡同時開著三個不同的交友軟體，每個上面都有多條對話線進行中。有時候，他們右滑只是因為無聊，想讓生活有點火花。對他們來說，調情的能量總要有地方釋放，而交友軟體正好方便。

不過，雖然他們右滑不手軟，天秤並不會和每個人都約出去。真正的第一約會，一定是聊天過程中覺得對方特別有感覺的人，才會讓他們願意見上一面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了　過來人秒懂

曾吃過「必比登新餐廳」　老闆娘不收錢原因超暖！于美人眼眶泛淚

病患遭毒蛇咬險喪命　醫師：豪雨後更要注意環境整頓

妻遊沖繩「凌晨突頭痛」竟是腦出血　專機緊急返台！砸255萬救妻

周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

館長直播剪掉「深圳高官探班」畫面？八炯：就是統戰行為

從蛋糕第一口看愛情觀！超準心測揭露你需要的戀愛提醒

搭客運遇「開腿男貼大腿」！她全程縮一團崩潰　大票有感怒

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了　過來人秒懂

曾吃過「必比登新餐廳」　老闆娘不收錢原因超暖！于美人眼眶泛淚

病患遭毒蛇咬險喪命　醫師：豪雨後更要注意環境整頓

妻遊沖繩「凌晨突頭痛」竟是腦出血　專機緊急返台！砸255萬救妻

周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

館長直播剪掉「深圳高官探班」畫面？八炯：就是統戰行為

從蛋糕第一口看愛情觀！超準心測揭露你需要的戀愛提醒

搭客運遇「開腿男貼大腿」！她全程縮一團崩潰　大票有感怒

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

【悲劇現場】20歲男爬電塔頂端拍日落！觸電墜落引火燒山

生活熱門新聞

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

6縣市高溫飆36℃　週日起變天

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」！近萬人看傻

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

即／大同山火燒山　環保局5區發「空污提醒」

便當一魚三菜要280元？　網友揭原因

更多熱門

相關新聞

感情忽冷忽熱？3大最會釋放「混合訊號」星座排行榜

感情忽冷忽熱？3大最會釋放「混合訊號」星座排行榜

占星學上，有些星座天生就是「訊號製造機」。有些人是刻意保留退路，所以若即若離；也有人其實沒發現自己正讓對方緊張到抓狂。以下，就是國外網站《Bustle》占星師列出在感情中最常讓人霧裡看花的三大星座，趕快一起來看看自己上榜了沒？

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？AI：本土化元素很強

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？AI：本土化元素很強

2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

3大「約會地雷」別再踩！

3大「約會地雷」別再踩！

關鍵字：

星座十二星座交友軟體右滑約會聊天

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面