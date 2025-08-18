　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘻哈能量炸翻府中！新北街頭學校「街頭派對」兩天熱鬧登場　11組歌手輪番開唱

▲▼嘻哈,新北街頭學校,街頭派對,新北市副市長朱惕之。（圖／業者提供）

▲「2025新北街頭學校」周（17）日於府中廣場舉辦「街頭派對」嘻哈演唱會。（圖／新北市政府文化局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北街頭瞬間變身大型派對現場！「2025新北街頭學校」8月16、17日兩天在府中廣場舉辦「街頭派對」，饒舌比賽、塗鴉大賽、DJ對戰一路排開，街頭文化全元素一次到齊，週日登場的嘻哈演唱會更請來 11組嘻哈音樂人輪番上陣，吸引滿滿樂迷擠爆府中，跟著節拍一起嗨到晚上，新北市副市長朱惕之也親臨現場，頒發國際塗鴉大賽獎項並與樂迷一同看演唱會。

▲▼嘻哈,新北街頭學校,街頭派對,新北市副市長朱惕之。（圖／業者提供）

▲演唱會卡司包含選秀節目《大嘻哈時代》人氣選手Multiverse、Forty、Quanzo等11組知名嘻哈音樂人。

▲▼嘻哈,新北街頭學校,街頭派對,新北市副市長朱惕之。（圖／業者提供）

▲「2025新北街頭學校」於府中廣場舉辦的「嘻哈演唱會」，從下午4點一路唱到晚間9點，帶來5小時不間斷的節奏。

周日（17日）演唱會火力全開，卡司包含《大嘻哈時代》人氣選手Multiverse、Forty、Quanzo，以及街頭人氣滿載的DJ人四 JENSZU、蛋頭 BG8LOCC、8TM、SCAR.ED、Green Father比杰、wannasleep、Gummy B、神經元等通通到場，下午4點一路唱到晚間9點， 5小時不間斷的節奏與饒舌火力，讓現場歌迷嗨到爆。現場還設有互動體驗，民眾能在塗鴉牆留下創作，或挑戰 Freestyle饒舌接力、手指鼓試玩，府中15更舉辦「Turntable Jam DJ對決賽」，16強DJ一對一刷碟，現場還開放觀眾體驗唱盤，感受指尖與黑膠碰撞的即興魅力。

▲▼嘻哈,新北街頭學校,街頭派對,新北市副市長朱惕之。（圖／業者提供）

▲府中15同步舉辦「Turntable Jam DJ對決賽」。

▲▼嘻哈,新北街頭學校,街頭派對,新北市副市長朱惕之。（圖／業者提供）

▲「2025新北街頭學校」街頭派對，集結饒舌比賽、塗鴉大賽、DJ唱盤對戰與嘻哈演唱會。

▲▼嘻哈,新北街頭學校,街頭派對,新北市副市長朱惕之。（圖／業者提供）

▲新北市副市長朱惕之表示透過「新北街頭學校」的平台，讓年輕人能展現才華、彼此交流，更讓市民從展覽與體驗中認識街頭文化的價值。

新北市副市長朱惕之表示，新北市長期推動多元文化，街頭文化是最貼近青年與城市活力的創意象徵，也是年輕世代表達自我、創造城市特色的重要力量，新北市希望透過「新北街頭學校」的平台，讓年輕人能展現才華、彼此交流，更讓市民從展覽與活動體驗中認識街頭文化的價值，期望新北成為孕育多元創意與潮流文化的舞台。

▲▼嘻哈,新北街頭學校,街頭派對,新北市副市長朱惕之。（圖／業者提供）

▲「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽由潘潘潘博均奪下激鬥組冠軍、FyP & 9iga獲得校園組冠軍。

除了舞台火力，全場還有比賽看點，饒舌比賽「MADSTREET狂熱街頭」分校園組、激鬥組進行，潘潘潘博均奪下激鬥組冠軍，校園組則由FyP & 9iga拿下，實力備受肯定。而「墨路行者」國際塗鴉大賽則以「奇幻時刻 Magical Moment」為主題，8位國內外創作者現場創作，最終由 FEVER 奪冠。作品將移展到泰山「公兒三公園」，讓更多市民能欣賞到街頭藝術的魅力。

「2025新北街頭學校」不只兩天派對，整個展期一路延續到9月21日，府中15三至五樓打造成三大主題展區，展出街頭人物訪談、塗鴉室、願望牆，還有跳舞機、拍貼機等互動裝置。週末課程也相當受歡迎，包含8/23的兒童街舞體驗班、8/30與9/6的饒舌演唱專攻班，以及9/13的兒童塗鴉體驗班，全部免費報名，額滿即止，報名請至府中15 Accupass(https://www.accupass.com/organizer/detail/1504160948564594711060)。

▲▼嘻哈,新北街頭學校,街頭派對,新北市副市長朱惕之。（圖／業者提供）

▲「墨路行者」國際塗鴉大賽，由FEVER奪得冠軍，獲選作品將移展至泰山「公兒三公園」展出。

新北市文化局表示，今年將展覽、比賽、活動串連，從音樂到塗鴉、從舞台到互動體驗，全方位呈現街頭文化，展期持續到9月21日，邀請市民「親身感受街頭精神」，一起在府中15感受最道地的街頭風格。更多「2025新北街頭學校」活動資訊，可至（https://www.instagram.com/schoolofthestreet.ntpc）查詢。

嘻哈新星Gambler涉毒遭羈押禁見！女友2萬交保

嘻哈新星Gambler涉毒遭羈押禁見！女友2萬交保

曾參與《大嘻哈時代》選秀節目、被稱為「台饒超新星」的饒舌歌手Gambler（本名楊智翔），近日爆出涉毒案。新北地檢署指揮蘆洲警方搜索其住處，當場查獲多瓶含第二級毒品依托咪酯成分的電子煙油，警方隨即逮捕Gambler與楊姓女友，經查Gambler刪除手機訊息有滅證、串證之虞遭聲押禁見獲准，楊女則以2萬元交保。

名導謝乾乾找Sony BRAVIA 9陪自己放個假！

名導謝乾乾找Sony BRAVIA 9陪自己放個假！

紐約「嘻哈傳奇」胖史酷舞台上暈倒亡　享年56歲

紐約「嘻哈傳奇」胖史酷舞台上暈倒亡　享年56歲

美千人派對爆大規模槍擊　留350發彈殼

美千人派對爆大規模槍擊　留350發彈殼

「Next Level 台東」美籍嘻哈大師親自授課

「Next Level 台東」美籍嘻哈大師親自授課

嘻哈新北街頭學校街頭派對新北市副市長朱惕之

