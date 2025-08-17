相驗結果曝！土城94歲母遭兒砍死　胸部「8公分刀傷」為致命傷

▲檢警相驗，郭母胸部一處約8公分刀傷為致命傷，預計本週五解剖查死因。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

新北市土城區延吉街一對母子因長期不和，16日晚上5時許，兒子與母親再度發生口角，持刀砍殺母親後，再對自己頸部、胸口猛刺，母親經搶命仍宣告不治，郭男則仍在搶救中。今（17）日檢警於亞東醫院相驗遺體，郭母胸部一處約8公分刀傷為致命傷，預計本週五解剖查死因。

據悉，郭男與妻子、母親同住，母子多年來衝突不斷，甚至疑涉長期家暴與婆媳問題。鄰居指出，郭母常遭言語辱罵，街坊時常聽見母子爭吵聲，更有居民透露，今年2月郭母曾走失，當時一度通報失蹤，最後雖被找回，但她私下訴苦稱是被兒子趕出家門，卻對外謊稱失智以維持家庭顏面，沒想到事隔半年竟發生被兒子殺死的憾事。

▲新北土城發生一起子持刀砍殺母親再自殘案件，母親傷重不治。（圖／記者陸運陞攝）



警方初步調查,郭母生前曾在社區幫人縫紉,但因年事已高與兒子摩擦不斷,鄰居雖曾出面勸阻,卻未能改善關係。如今矛盾最終釀成母喪子傷的悲劇,全案目前依殺害直系血親尊親屬罪偵辦。