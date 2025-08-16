　
社會 社會焦點 保障人權

文山私立幼兒園爆虐童！　2師長期暴力對待8童

曉曉看到美勞作業以後，想起做勞作卻被老師施暴的情景，讓曉曉媽心疼不已。（圖／周志龍攝）

▲曉曉看到美勞作業以後，想起做勞作卻被老師施暴的情景，讓曉曉媽心疼不已。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

某私立幼兒園坐落於台北市靜謐的文山區，校方主打為孩子們創造快樂、安全、充滿學習和成長機會環境，但對於曉曉的媽媽來說卻格外諷刺。今（2025）年3月開始，她發現3歲的曉曉變得害怕去上學，在家中的情緒也異常暴躁，向園長反應後，也屢遭敷衍，直到教育局介入，她才驚覺班上的8位孩子竟長期遭到姜姓、勞姓2位老師的暴力對待。

「前幾天，爸爸把她遺落在車上的美勞作業帶回家，沒想到曉曉看到以後，竟直接想起做勞作的當天，被老師大力拍擊背部的情況……」回想起當日的景象，曉曉的媽媽眼中是滿滿的堅毅，她無法忍受孩子被欺負，所以決定站出來為孩子奮戰到底。

每當曉曉媽發覺曉曉有異狀，寫聯絡簿問詢問老師時，老師的回應都說沒事。（圖／投訴人提供）

▲每當曉曉媽發覺曉曉有異狀，寫聯絡簿問詢問老師時，老師的回應都說沒事。

今年3月開始，曉曉面對上學開始變得抗拒，飯也經常吃不下，曉曉媽起初覺得奇怪，於4月22日寫聯絡簿問老師後，得到的回答卻是沒有異常，孰料5月3日，曉曉媽收到一封來自同學家長的E-mail，內容提到家中小孩變得害怕上學，不知道曉曉有沒有類似的情形。

曉曉媽瞬間回想起今年1月初，曉曉曾說自己在幼兒園被老師打，不過曉曉當時的口氣天真無邪，加上也沒有證據，曉曉媽只能透過聯絡簿關心，但老師只說是因為曉曉亂丟垃圾，才會施以輕微管教。收到E-mail以後，曉曉媽媽也決定進一步調查此事。

5月6日剛好是家長會，在結束會議後，曉曉媽等6位家長和園長反映此事，但園長只說，會在當天請老師離開。而事後曉曉媽怕幼兒園息事寧人，所以第一時間就聯繫了台北市議員苗博雅，而在苗博雅辦公室的幫助下，案件也順利進展到教育局，全案也終於展開調查。

沒想到，5月12日有家長到幼兒園時，赫然發現一名陌生男子在用手機側錄校內的監視器畫面，經詢問後發現他是涉犯暴力體罰孩童的姜老師丈夫。當時他手中正在側錄的則是打算提供給教育局的影像。其他家長見狀火速通報教育局並報警，整件荒謬的事情才得以落幕，而教育局承辦官員更稱學校的作法相當離譜，並表示「第一，調查相關之事需由校內人員處理；其次，不得使用側錄的方式提供」。

曉曉媽因怕學校息事寧人，所以請議員苗博雅協助，而苗博雅辦公室也將此案轉至北市府教育局進行調查。（圖／報系資料照）

▲曉曉媽因怕學校息事寧人，所以請議員苗博雅協助，而苗博雅辦公室也將此案轉至北市府教育局進行調查。

本刊致電幼兒園詢問該案，接聽人員先是表示園長開會中無法回應，事後記者詢問園長何時方便通話後，對方又表示不對媒體做回應，而當記者進一步確認對方是否不做回應後，對方又將電話轉接給園長。而園長向記者表示：教育局要求不接受媒體採訪，並表示目前全案還在調查中，無法回應。

對此，北市府教育局公關室表示，本案自5月至8月，共召開了18次監視器檢視會議、7次的調查訪談會議，目前預計9月完成調查，並依法送認定委員會審議，再依結果對行為人及園所進行相關裁處。教育局強調面對幼兒不當對待案件堅守零容忍原則，依法從嚴調查、從重裁罰，以維護幼兒身心健康與受教權益。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

恐怖幼兒園2／虐童畫面曝光！3歲孩遭老師猛塞飯、綁手　家長看完淚崩
寵物情緣／鶴The Crane樂當「繼父」　自以為天選之人：一切都是謊言
