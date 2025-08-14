　
    • 　
>
2025縱谷HAKKA音樂節系列活動　首場樂團晚會將於8/16盛大登場

2025縱谷HAKKA音樂節系列活動 首場樂團晚會將於8/16盛大登場（圖／花蓮縣政府提供）

圖、文／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府為推廣客家音樂文化，辦理「2025縱谷HAKKA音樂節」系列活動，包含「樂團晚會」、「歌唱比賽」以及「音樂創作比賽」，其中首場的樂團晚會活動率先開跑，將於8月16日在客家文化園區盛大登場，精彩的演出將帶來耳目一新的視聽享受，讓客家元素及搖滾流行音樂High翻一整晚。

縣長徐榛蔚長期致力推動客家文化，全力支持客家事務處推廣客家藝文類型活動。去年客家事務處首次舉辦「縱谷洄響音樂節」，活動佳評如潮，今年更擴大舉辦，其中8/16的晚會改變以往方式，以重視音樂原創及改編力、團隊合作與舞台表現的band(樂團)為基調帶來精彩演出，不僅豐富客家文化活動的表現形式，也希望讓更多鄉親認識並接觸客家語言與音樂，尤其鼓勵年輕世代以創新方式投入客家文化，因此今年度除樂團晚會外，更增加音樂創作比賽，期能挖掘更多客家音樂人才，並提升客語創作作品的能見度。

客家事務處處長潘乾鑑表示，辦理音樂節活動的初衷，是希望透過音樂展現花蓮客家族群的勤奮、樸實、熱情與團結精神，同時也希望藉由這場活動，吸引更多人認識並感受花蓮客家的魅力，讓客家文化深植人心。潘處長特別提到，音樂是全球共通的語言，卻因文化背景、歷史發展與社會氛圍的不同，在各地呈現出截然不同的風貌，客家事務處特別在今年舉辦「音樂創作比賽」，徵集全國音樂創作者，不分族群、年齡前來發表作品，期望透過不同文化背景與客語的結合，創造出讓人感動的旋律，在樂曲中感受客家文化的脈動與魅力。

8/16音樂節系列活動首場的樂團晚會，其表演卡司包括花蓮在地的金曲獎入圍客家歌手「徐世慧樂團」、Z世代「沒有才能樂團」、最年輕的華語兒童「J Hall樂團」、由馬來西亞檳城音樂才子帶領的「YC樂團」以及獲金曲獎6項入圍的新生代「李竺芯樂團」等，陣容橫跨不同年齡層與音樂風格，展現豐富的音樂多樣性，保證讓鄉親大呼過癮，誠摯邀請大朋友小朋友一同共襄盛舉！

更多「2025縱谷HAKKA音樂節」系列活動資訊，敬請關注花蓮縣政府客家事務處官方網站(https://hk.hl.gov.tw/)及Facebook粉絲專頁！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

2025縱谷HAKKA音樂節系列活動　首場樂團晚會將於8/16盛大登場

相關新聞

即／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

即／楊柳颱風海警解除　花蓮瑞穗鄉奇美國民小學今停班課

颱風楊柳外圍環流及強降雨已對花蓮東部地區造成影響，瑞港公路沿線因地勢險峻，易發生落石、土石流及路基流失等災害。經瑞穗鄉及豐濱鄉公所評估後，決定於13日上午9時45分起對瑞港公路（瑞穗鄉至奇美部落、奇美至港口段）全線實施預警性封閉，具體封閉時間視天候狀況及搶修進度由相關單位另行公告。仍尚未開放，因此花蓮縣瑞穗鄉奇美國民小學今（14）日停止上班、停止上課。

陸配村長「不放棄中國籍」被解職　國台辦回應

陸配村長「不放棄中國籍」被解職　國台辦回應

颱風楊柳襲花蓮　明里大橋、瑞港公路等處預警性封閉

颱風楊柳襲花蓮　明里大橋、瑞港公路等處預警性封閉

楊柳「不會被護國神山」破壞太多！粉專：別低估風勢

楊柳「不會被護國神山」破壞太多！粉專：別低估風勢

花蓮國小老師偷拍29女學生如廁　延押2月

花蓮國小老師偷拍29女學生如廁　延押2月

花蓮花蓮客家2025縱谷HAKKA音樂節客家音樂客家文化園區

