兒剛出生！義消曹雙全至今昏迷　李傳洪再伸援手月供4萬到小孩大畢

▲新北市長侯友宜（左4）14日率消防局長陳崇岳（左2），前往薇閣基金會，向對殉職勇消家屬伸出援手的李傳洪（右3）致意。右2為薇閣基金會董事李承宗。（薇閣基金會提供）

新北市新店區廣興橋在今年7月8日發生溺水事件，造成一名陳姓男子及兩名前往救援的消防員吳恩碩、張敬謙不幸殉職，另有義消曹雙全至今昏迷未醒。今日（14日），新北市長侯友宜前往薇閣基金會，向對殉職勇消家屬伸出援手的基金會董事長李傳洪致謝。李傳洪當場宣布，除了致贈曹雙全家屬50萬元慰問金外，也將每月提供4萬元撫養金給曹員剛出生的孩子，直到其大學畢業。

長期投入公益的李傳洪於7月11日即親自前往新北市消防局，向吳恩碩及張敬謙兩位殉職消防員的家屬致贈各30萬元慰問金，並承諾每月提供4萬元給吳恩碩的遺眷，協助撫養其子女直到大學畢業。今日侯友宜偕同新北市消防局長陳崇岳等人，親自拜訪李傳洪與董事李承宗，感謝薇閣基金會對殉職消防員家庭的長期關懷與支持。

▲侯友宜（左）拜會薇閣基金會董事長李傳洪（右），感謝李董事長對殉職警消遺眷的長期關懷與支持。（薇閣基金會提供）

目前仍在昏迷中的義消曹雙全，儘管經過搶救已恢復自主呼吸，但醫師評估後認為其未來需轉入長期照護機構。由於曹員是家中獨子，除要照顧雙親外，孩子也剛出生，家庭壓力沉重。李傳洪得知後，決定比照前例，除發放50萬元慰問金，也將提供曹員子女每月提供4萬元撫養費至其大學畢業。

本刊調查，李傳洪創辦薇閣私立中小學後，長期投身公益，不僅資助清寒學生，更持續照顧因公殉職的警消家屬不間斷。除了這次的吳恩碩、張敬謙，他過去也曾協助白曉燕案中殉職的員警曹立民、遭犯罪集團槍殺的員警范姜群國、以及國道殉職警員葉家豪的家屬。此外，他也持續關懷因臨檢遭拖行身亡的清水派出所長劉宗鑫、以及遭毒駕撞死的三重警員黃瑋震的遺族。

李傳洪曾在受訪時表示，對於第一線冒險執勤的警消人員，他懷抱極大敬意。他希望透過實際行動表達感恩之心，並讓下一代學習珍惜與付出，進而幫助更多有需要的人。



