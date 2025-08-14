劉榮華檢察官解析消費糾紛與打詐防詐案例　華醫邀民眾聆聽

▲劉榮華檢察官將於8月16日主講「消費糾紛及打詐防詐個案面面觀」，透過案例解析詐騙手法。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

面對AI科技與日新月異的詐騙手法，如何辨識陷阱、保障財產安全，成為民眾關注焦點，台南市家庭教育中心與中華醫事科技大學攜手，於16日上午10時，在台南市文化中心國際廳暨原生劇場地下一樓多功能會議室，舉辦「消費糾紛及打詐防詐個案面面觀」專題講座，邀請劉榮華檢察官主講，免費開放民眾自由入場。

劉榮華檢察官將透過實際案例，剖析近年消費糾紛及詐騙事件的手法，解析詐騙集團如何利用科技與心理策略設下陷阱，並提醒民眾如何辨識與應對，提升警覺性，避免財物受損。講座內容兼具 實務與教育意義，適合各年齡層民眾參與。

台南市家庭教育中心表示，家庭是社會基礎，今年推出的 「身心樂活齊步走」系列講座，共計六場，每週六上午舉辦，主題涵蓋法律、健康、心理與身心靈成長，並結閤中華醫事科技大學的專業資源，邀請跨界專家授課，讓民眾假日也能充實學習。

本場講座 不需事先報名、完全免費，鼓勵民眾攜家帶眷一同參加。家庭教育中心也提醒，前10位到場民眾還有 早鳥禮的小驚喜，呼籲民眾把握機會，提升自我防詐能力。